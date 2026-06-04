Formula 1 a Montecarlo, dieci curiosità sul Principatooltre la f1
Introduzione
La Formula 1 arriva a Montecarlo, una delle location più glamour del Circus, per il Gran Premio di Monaco, in programma domenica 7 giugno alle 15 e in diretta su Sky, oltre che in streaming su NOW. Ecco dieci curiosità sul Principato di Monaco, con cui conoscere meglio Montecarlo e anche il suo lato sportivo
Quello che devi sapere
IL SECONDO STATO PIU' PICCOLO AL MONDO
- Situato esattamente a metà strada tra l'Italia e la Francia, il Principato di Monaco è uno degli Stati più piccoli al mondo, con 2,08 chilometri quadrati di superficie. Montecarlo viene battuto solamente dalla Città del Vaticano, che con i suoi 0,44 chilometri quadrati di superficie si aggiudica il titolo di Stato più piccolo al Mondo. Nonostante la ridotta superficie, la presenza di circa 38.000 abitanti rende il Principato il Paese con la più alta densità di popolazione al Mondo. Monaco è una delle due città-Stato, insieme a Singapore, che ospitano un Gran Premio di Formula 1.
MONEGASCHI, LA MINORANZA A MONACO
- Come detto, a Montecarlo vivono 38.000 persone: di queste, però, solamente 6.000 sono nate oppure sono in possesso del passaporto monegasco, creando un curioso caso in cui i natii di uno Stato sono in minoranza rispetto agli abitanti "immigrati". La maggioranza degli abitanti di Montecarlo è costituita principalmente da cittadini di origine francese e italiana (la vicinanza ai due Paesi aiuta): nel Principato, è possibile trovare persone provenienti da ben 125 Paesi in giro per il mondo, tra abitanti e turisti.
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LA CAPITALE DEL LUSSO...
- La cartolina con cui si presenta Monaco è di quelle che fanno girare la testa: yacht extralusso, grattacieli, macchine da capogiro... Il Principato è un vero e proprio paradiso fiscale, grazie al suo regime molto allettante per i più ricchi: le case, inoltre, hanno un valore altissimo a Montecarlo, tanto che le residenze più lussuose possono costare anche alcune centinaia di milioni di dollari. Il solido settore bancario e finanziario sono n ulteriore fattore che rende Monaco uno degli stati più ricchi al mondo, unendo un'economia florida ad una discrezione e tutela del patrimonio che pochi altri Stati possono garantire al mondo. Ad aumentare lo charme di Monaco ci sono anche i lussuosi ristoranti ed hotel che accolgono i turisti in visita nel Principato.
...E IL FASCINO DELLA CITTA' VECCHIA
- Se gli yacht e la vita iperlussuosa non fanno per voi, Montecarlo vi offre un'alternativa con la sua Città Vecchia (o Monaco-Ville), che sorge su un promontorio roccioso chiamato Le Rocher che contrasta con i grattacieli della Montecarlo più glamour. In questa parte del Principato, si trovano i principali edifici pubblici, come il Palazzo del Principe, in cui risiedono i Capi di Stato di Monaco (il Principe Alberto II e sua moglie), e il Museo Oceanografico, di cui parleremo tra poco. I vicoli stretti e le strade fatte di pietra sono il modo migliore per immergersi in un mondo antico, sicuramente lontano dalla vita velocissima e ricchissima che il Principato offre al resto del mondo: a Monaco, c'è spazio anche per posti più tranquilli.
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IN FONDO AL MAR: IL MUSEO OCEANOGRAFICO
- Costruito nel 1889 su ordine del Principe Alberto I di Monaco, soprannominato "il principe navigatore", il Museo Oceanografico è uno dei centri di osservazione e studi del mare più rinomati al mondo. Diviso in cinque piani, i visitatori possono ammirare un'esposizione dedicata al fondatore del museo, ma soprattutto una serie di vasche con al loro interno diverse specie di pesci: se nel primo piano sotterraneo c'è una vasca gigante con dentro pesci senza distinzioni, al piano -2 ci sono tre vasche, dedicate ai pesci della laguna, dei mari tropicali e del Mar Mediterraneo. Un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare e dei suoi abitanti.
CASINO', UNA SFIDA CONTINUA ALLA FORTUNA
- Uno dei luoghi simboli del Principato di Monaco è il suo casinò, simbolo di lusso e di ricchezza, tanto da essere comparso in ben 3 film della saga di James Bond: "Casinò Royale", "Mai dire Mai" e "Goldeneye". L'accesso al casinò, ovviamente, non è aperto a tutti: i minorenni sono giustamente banditi dal casinò, ma curiosamente non possono accedervi anche gli abitanti del Principato. La scelta fu resa ufficiale nel 1987 al Principe Carlo III per evitare il rischio di frode, dato che i dipendenti del casinò erano monegaschi e, di conseguenza, la possibilità di truccare gli esiti del gioco d'azzardo era molto alta.
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A MONACO NIENTE AEREI, SOLO ELICOTTERI
- Volete raggiungere il Principato per via aerea? Purtroppo per voi, a Monaco non c'è un vero e proprio aeroporto: l'unica alternativa è rappresentata, in caso si voglia arrivare direttamente a Montecarlo, dall'elicottero, con cui è possibile arrivare nel principato da Nizza. Qui, infatti, si trova l'aeroporto più vicino per raggiungere Montecarlo: per collegare Nizza con l'eliporto, sono previsti ogni giorno cinquanta voli per quasi tutto l'anno. Se siete così fortunati da disporre di un elicottero privato, invece, potete programmare voli in Corsica, in Costa Azzurra e in Italia. In alternativa, Monaco è tranquillamente raggiungibile in auto oppure con il treno.
IL CALCIO A MONTECARLO
- La Nazionale di calcio di Montecarlo esiste, ma il 99% dei tifosi non ha mai avuto modo di vederla giocare: questo perchè non è affiliata nè alla Fifa nè alla Uefa, quindi non può partecipare ai tornei continentali ed intercontinentali. Fondata nel 2000, la Nazionale di Monaco può disputare solo amichevoli ed è affiliata alla Conifa, la Confederazione delle Nazionali Indipendenti, di cui fanno parte, ad esempio, anche la Nazionale della Padania e delle Due Sicile.
- Legata alla Formula 1 è la partita annuale della Nazionale PIloti che si svolge nel Principato: l'avversario, quest'anno, è stata la squadra dei Barbagiuans, fondata dal Principe Alberto. Tante le stelle impegnate in campo: hai visto com'è andata?
F1, IL PALLONE PRIMA DEL GP A MONACO
©Getty
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NADAL RE DEL TENNIS NEL PRINCIPATO
- Sulla terra rossa del Monte Carlo Country Club di Roccabruna, ogni anno si disputa il Monte Carlo Masters, uno dei principali tornei del circuito Atp. Fondato nel 1896, il tennista con più vittorie all'attivo è Rafa Nadal, che con undici successi è nettamente al primo posto dell'albo d'oro a Montecarlo. Lo spagnolo sulla terra rossa è stato una sentenza, vincendo per 8 anni di fila, dal 2005 al 2013. L'ultima edizione del torneo, invece, ha visto trionfare Jannik Sinner, che battendo in finale Alcaraz ha raggiunto Fabio Fognini (vincitore nel 2019) nella classifica dei vincitori italiani: continua l'inseguimento a Nicola Pietrangeli, vincitore nel 1967 e 1968.
GP DI MONACO, C'È ANCHE LA VERSIONE STORICA
- Se siete particolarmente fan del Gran Premio di Monaco e amate le epoche passate della Formula 1, il Principato ospita anche un evento speciale, il Gran Premio Storico di Monaco. Organizzato ogni due anni dall'Automobile Club di Monaco, il Gp vede una serie di auto che hanno fatto la storia della Formula 1 gareggiare sullo stesso tracciato del Gran Premio "tradizionale": oltre 100 monoposto, divise per età, provano a ricreare la magia di una Formula 1 destinata, altrimenti, a vivere solamente nell'album dei ricordi. Oltre al Gran Premio, si tiene anche un'asta in cui vengono battuti oggetti di ogni tipo in ambito motoristico: dai memorabilia del passato fino a vere e proprie auto d'epoca che scatenano le fantasie e alimentano i desideri degli appassionati.
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