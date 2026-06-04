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GP Monaco, il pallone prima della F1: la partita tra la Nazionale piloti e i Barbagiuans

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Il calcio prima della F1 nella settimana che porta al GP Monaco: ieri la sfida la Nazionale Piloti, composta da alcune stelle del Circus e protagonisti del motorsport come i nostri Carlo Vanzini e Ivan Capelli, contro i Barbagiuans, squadra fondata dal Principe Alberto e presieduta dal nipote Louis Ducruet. E' finita 6-2 per i 'padroni di casa' (avvio bruciante sul 4-0) trascinati da Ronaldinho, autore di una giocata spettacolare con sombrero su Gasly

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