GP Monaco, il pallone prima della F1: la partita tra la Nazionale piloti e i Barbagiuans
Il calcio prima della F1 nella settimana che porta al GP Monaco: ieri la sfida la Nazionale Piloti, composta da alcune stelle del Circus e protagonisti del motorsport come i nostri Carlo Vanzini e Ivan Capelli, contro i Barbagiuans, squadra fondata dal Principe Alberto e presieduta dal nipote Louis Ducruet. E' finita 6-2 per i 'padroni di casa' (avvio bruciante sul 4-0) trascinati da Ronaldinho, autore di una giocata spettacolare con sombrero su Gasly
- In campo per dare due calci al pallone prima di scendere in pista. La settimana del GP di Monaco di è aperta così, con la partita tra la Nazionale Piloti, che ha schierato numerosi protagonisti del motorsport, come i nostri Ivan Capelli e Carlo Vanzini, e da alcune stelle della Formula 1, contro i Barbagiuans Monaco, squadra fondata dal Principe Alberto II. L'evento ha, come sempre, avuto una finalità benefica.
- Per l'evento sono stati 'convocati' grandi nomi dello sport come Ronaldinho. Nella Nazionale Piloti osa ricca di nomi illustri: Stefano Domenicali, Olie Ghote, Isack Hadjar, Giampaolo Pazzini, Enrico Chiesa, Pierre Gasly (con tanto di fascia da capitano), Seedorf, Antonelli, Cois, Bonucci, Tsunoda, Felipe Massa, Mohamed Hamdy, Dainelli, Giovinazzi, Sainz, Patrese, Damiani, Julien Bouron e Dorian Boccolacci. E tanti altri oltre ai già citati 'bomber' Vanzini e Capelli.
- Partenza bruciante con la squadra del Principe che si è portata sul 4-0. Protagonista ovviamente Ronaldinho, autore di una giocata spettacolare con un sombrero su Gasly prima dell'azione che ha portato alla rete del poker. La reazione della Nazionale Piloti al 33': Giampaolo Pazzini trova il gol della su assist di Sainz. Nato, pilota di Formula E e WEC, al 58' ha realizzato il secondo gol per la selezione dei motorsport. 6-2 il finale...