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Tra Kim e Kimi: la storia di Hamilton in F1 ha ancora tanto da dire

Carlo Vanzini

Carlo Vanzini
©IPA/Fotogramma

Andrea Kimi Antonelli continua a stupire, ma a Monaco è emersa anche un’altra storia: quella di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, stimolato dalla sfida interna con il giovane italiano, è tornato a frequentare le posizioni che contano. E a quarant’anni sembra avere ancora molto da dire

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