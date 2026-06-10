F1, raggiunto l'accordo su modifiche progressive ai motori 2027-2028

Alla vigilia del fine settimana della F1 a Barcellona, arriva un'importante comunicazione da parte della Fia che ha ufficializzato l' accordo con i motoristi per arrivare a una nuova ripartizione della potenza tra parte elettrica e componente termica . Sarà un processo graduale : nel 2027 la ripartizione sarà 58-42% tra motore termico ed elettrico con un +5% di flusso di benzina per arrivare nel Mondiale 2028 dall'attuale 50-50 al 60-40 con +13% di flusso di benzina . "La FIA, la FOM, i team e i costruttori di unità motrici hanno concordato una serie di modifiche al Regolamento tecnico, sportivo e finanziario della Formula 1 per il 2027 e il 2028. L’accordo fa seguito alle discussioni avviate sin dalle prime gare della stagione 2026, a seguito delle preoccupazioni emerse in merito alla gestione dell’energia nell’ambito del nuovo quadro normativo relativo alle unità motrici ", si legge nel comunicato ufficiale della Federazione.

L'obiettivo delle modifiche Fia

"Le modifiche proposte mirano ad affrontare le questioni relative alla gestione dell’energia e alle caratteristiche del flusso di energia del carburante e a rendere le qualifiche più competitive, senza compromettere le gare avvincenti ed entusiasmanti generate dal nuovo regolamento. Il pacchetto introduce un riequilibrio graduale del contributo del motore a combustione interna e del sistema di recupero dell’energia nelle stagioni 2027 e 2028. Esso include adeguamenti mirati alla potenza del motore a combustione interna, al flusso di energia del carburante e all’utilizzo del sistema di recupero dell’energia, insieme a una maggiore flessibilità nella gestione dell’energia. Sono incluse anche misure di supporto relative alle condizioni di fornitura delle unità motrici, alle operazioni di gara e ai relativi regolamenti finanziari. E la nota prosegue: "Il regolamento della Formula 1 per il 2026 è stato sviluppato e concordato in stretta collaborazione tra la FIA, la FOM, i team, gli OEM e i costruttori di unità motrici. Queste ultime modifiche riflettono la continuazione di questa collaborazione con tutte le parti interessate che lavorano collettivamente per perfezionare il quadro normativo e affrontare le sfide operative individuate".