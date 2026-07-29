Dopo il Gran Premio di Ungheria vinto da Lando Norris, McLaren è volata a Portimao per una due giorni di test: in pista, oltre al campione del mondo in carica e a Oscar Piastri, anche Leonardo Fornaroli LA CLASSIFICA F1 DOPO BUDAPEST

Papaya a Portimao. Lando Norris, reduce dalla vittoria in Ungheria, Oscar Piastri e il pilota di riserva Leonardo Fornaroli sono volati in Portogallo per una due giorni di test all'Autódromo Internacional do Algarve con la squadra Tpc (Testing of Previous Cars). I tre si sono alternati alla guida della McLaren 2023. Come comunicato dal team, nella giornata di mercoledì 29 luglio Norris ha completato 49 giri (225 km). Debutto sul circuito portoghese per Piastri e Fornaroli: il primo ha completato 55 giri (256 km) nel primo giorno, mentre l'italiano ha effettuato 47 giri (217 km) in entrambe le sessioni pomeridiane. Fornaroli, fa sapere McLaren, "ha lavorato con il team per dare seguito ai suoi progressi, nell'ambito del suo continuo percorso di formazione all'interno del McLaren Driver Development Programme. Questo test ha offerto a Leo l'opportunità di osservare da vicino entrambi i piloti titolari di F1, acquisendo informazioni preziose non solo sulla loro guida, ma anche sul modo in cui forniscono il feedback alla squadra, oltre a dare a Lando e Oscar l'opportunità di familiarizzare con un circuito su cui la Formula 1 tornerà il prossimo anno".

Norris: "Portimao pista speciale per me" Queste le parole di Lando Norris, che proprio su questo circuito nel 2017 aveva guidato per la prima volta una F1: "È stato un test produttivo per noi ed è stato bello tornare a Portimao. Qui è dove ho guidato una vettura di F1 per la primissima volta, quindi è una pista speciale per me. È anche un circuito divertente da guidare, con alcune curve davvero impegnative. Siamo riusciti a completare tutto ciò che avevamo in programma e ad accumulare chilometri preziosi. È un ottimo modo per chiudere prima della pausa estiva. Non vedo l'ora di trascorrere un po' di tempo con la famiglia e gli amici, ricaricare le batterie e tornare forte a Zandvoort".

Piastri: "Circuito interessante e divertente" Così invece Oscar Piastri: "Questa è stata la mia prima volta al volante su questo circuito di F1. Le condizioni mutevoli lo rendono un posto interessante in cui guidare e i saliscendi sono divertenti. Abbiamo svolto l'intero programma che ci eravamo prefissati e il team è soddisfatto. È un buon momento per fare una pausa per lo shutdown estivo. È stata una stagione piuttosto intensa per noi, quindi sarà bello per tutti staccare la spina prima di ricominciare".