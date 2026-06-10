Il team principal Ferrari fissa l'obiettivo per il Gran Premio di Barcellona, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 al 14 giugno. "Gli ultimi GP sono stati incoraggianti in termini di prestazione, al Montmeló l'obiettivo è continuare a fare progressi", le parole di Vasseur sul sito della scuderia di Maranello

Le parole di Vasseur

"Arriviamo a Barcellona dopo due weekend nei quali abbiamo mostrato segnali incoraggianti in termini di competitività. A Monaco e in Canada abbiamo ottenuto buoni risultati, ma sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare e che dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi. Come sempre, il nostro obiettivo sarà quello di massimizzarne il potenziale e continuare a fare progressi".