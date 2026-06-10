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F1, Vasseur (Ferrari) su Barcellona: "Ultimi GP incoraggianti, ora altri progressi"

ferrari

Il team principal Ferrari fissa l'obiettivo per il Gran Premio di Barcellona, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 al 14 giugno. "Gli ultimi GP sono stati incoraggianti in termini di prestazione, al Montmeló l'obiettivo è continuare a fare progressi", le parole di Vasseur sul sito della scuderia di Maranello

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Formula 1 a Barcellona per il settimo Gran Premio della stagione, LIVE nel weekend del 12-14 giugno su Sky Sport e in streaming su NOW. Al Montmeló la Ferrari, reduce dai due secondi posti (entrambi conquistati da Lewis Hamilton) in Canada e a Monaco, vuole continuare a migliorare. Come ammette il team principal Frederic Vasseur nelle sue parole sul sito ufficiale della scuderia di Maranello. 

Le parole di Vasseur

"Arriviamo a Barcellona dopo due weekend nei quali abbiamo mostrato segnali incoraggianti in termini di competitività. A Monaco e in Canada abbiamo ottenuto buoni risultati, ma sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare e che dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi. Come sempre, il nostro obiettivo sarà quello di massimizzarne il potenziale e continuare a fare progressi".

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