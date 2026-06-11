Il GP di Monaco potrebbe non essere ancora finito a circa una settimana di distanza: la Fia ha infatti dichiarato ammissibile il 'Right of Review' presentato da Alpine dopo Monte-Carlo e aprendo così una seconda udienza nel merito delle penalità inflitte al suo pilota Gasly. La classifica della gara può ancora cambaire? Sul podio era salito Hadjar, il cui risultato a questo punto è sub iudice. Il Mondiale è intanto a Barcellona: tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

Durante il GP di Monaco, Pierre Gasly ha tagliato il traguardo al 3° posto . Tuttavia, i commissari gli hanno comminato ben due penalità da 5'' ciascuna (10'' totali) per eccesso di velocità nella corsia dei box. A causa di questi 10'' aggiunti al suo tempo finale, il francese è precipitato dal podio fino al 7° posto. Oltre a lui, molti altri piloti (tra cui Hamilton, Russell, Piastri e il compagno Colapinto) sono stati sanzionati per lo stesso motivo, sollevando forti dubbi sui sistemi di misurazione della pista. Al posto di Gasly sul podio è salito Hadjar (Red Bull) il cui risultato a questo punto può essere definito sub iudice.

L'appello di Alpine è ammissibile: la svolta nella vicenda

Per ottenere un diritto di revisione (Right of Review) secondo il Codice Sportivo Internazionale della Fia (articolo 14), una squadra deve presentare un elemento nuovo (cartaceo o visivo), significativo che non era già disponibile al momento della decisione. Ed è così che i commissari della Federazione si sono riuniti e hanno stabilito che la richiesta di Alpine è ammissibile. Il motivo dietro a questa decisione è ecalatante e sta nel fatto che la Fom (Formula One Management), in qualità di fornitore ufficiale dei sistemi di cronometraggio, ha inoltrato le prove che la distanza utilizzata per calcolare la velocità nella pit lane era errata.