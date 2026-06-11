F1, caso Gasly al GP Monaco: la penalità del pilota verrà rivista. Le news
Il GP di Monaco potrebbe non essere ancora finito a circa una settimana di distanza: la Fia ha infatti dichiarato ammissibile il 'Right of Review' presentato da Alpine dopo Monte-Carlo e aprendo così una seconda udienza nel merito delle penalità inflitte al suo pilota Gasly. La classifica della gara può ancora cambaire? Sul podio era salito Hadjar, il cui risultato a questo punto è sub iudice. Il Mondiale è intanto a Barcellona: tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
La parola fine sul GP di Monaco potrebbe ancora non essere stata messa a distanza di diversi giorni. La Fia ha infatti dichiarato ammissibile il Right of Review presentato da Alpine dopo il Gran Premio, spalancando le porte a una seconda udienza nel merito delle penalità inflitte al pilota francese per eccesso di velocità nella corsia box. Una situazione che potrebbe cambiare la classifica finale della corsa nel Principato. Ricostruiamo qui, passo dopo passo, tutta la vicenda.
Cosa è successo al GP Monaco
Durante il GP di Monaco, Pierre Gasly ha tagliato il traguardo al 3° posto. Tuttavia, i commissari gli hanno comminato ben due penalità da 5'' ciascuna (10'' totali) per eccesso di velocità nella corsia dei box. A causa di questi 10'' aggiunti al suo tempo finale, il francese è precipitato dal podio fino al 7° posto. Oltre a lui, molti altri piloti (tra cui Hamilton, Russell, Piastri e il compagno Colapinto) sono stati sanzionati per lo stesso motivo, sollevando forti dubbi sui sistemi di misurazione della pista. Al posto di Gasly sul podio è salito Hadjar (Red Bull) il cui risultato a questo punto può essere definito sub iudice.
L'appello di Alpine è ammissibile: la svolta nella vicenda
Per ottenere un diritto di revisione (Right of Review) secondo il Codice Sportivo Internazionale della Fia (articolo 14), una squadra deve presentare un elemento nuovo (cartaceo o visivo), significativo che non era già disponibile al momento della decisione. Ed è così che i commissari della Federazione si sono riuniti e hanno stabilito che la richiesta di Alpine è ammissibile. Il motivo dietro a questa decisione è ecalatante e sta nel fatto che la Fom (Formula One Management), in qualità di fornitore ufficiale dei sistemi di cronometraggio, ha inoltrato le prove che la distanza utilizzata per calcolare la velocità nella pit lane era errata.
Un errore di calcolo che può riaprire la gara di Monte-Carlo
Tale errore di calcolo ha amplificato la velocità della vettura #10 di Alpine guidata da Gasly. In sintesi, è stato calcolato che il francese andava più forte di quanto non stesse facendo in realtà... .
Cosa succede adesso: i prossimi passi
La procedura a questo punto prevede due fasi:
La prima: ammissibilità del ricorso (che è stata superata come detto). La Federazione ha riconosciuto le nuove prove portate da Alpine (e confermate dai dati Fom) come cruciali e oggettive.
La seconda. I commissari fisseranno una nuova udienza ufficiale per discutere il merito della questione. In questa fase vanno a decidere se revocare o meno le penalità. Se le penalità a Gasly verranno annullate, la classifica del GP di Monaco verrà rivista e a Gasly verrà riconsegnato il 3° posto togliendolo ad Hadjar. Sarebbe un risultato importante anche per Alpine nella lotta del Mondiale costruttori contro Racing Bulls.