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Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Barcellona in tv

GUIDA TV

Il Mondiale di Formula 1 arriva a Barcellona per il settimo appuntamento della stagione 2026. Oggi conferenza piloti in diretta sul canale 207 e qui in live streaming: tra i protagonisti anche il leader del campionato Kimi Antonelli. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

Da oggi a domenica 14 giugno, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatta la caccia alla pole. Domenica la gara, con il semaforo verde che scatterà alle 15. Nel weekend catalano, in pista anche F2, F3 e Porsche Super Cup. Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. 

Il programma del GP Barcellona-Catalogna in diretta su Sky
 

Giovedì 11 giugno

  • 14.30 Conferenza piloti - Live Streaming su Skysport.it
  • 17.45 Pit Walk

    Venerdì 12 giugno
  • Ore 09.50: F3 libere
  • Ore 11.00: F2 libere
  • Ore 13.15: F1 - Pre libere
  • Ore 13.30: F1 - prove libere 1
  • Ore 14.55: F3 Qualifiche
  • Ore 15.50: F2 Qualifiche
  • Ore 16.45: F1 - Pre libere
  • Ore 17.00: F1 – prove libere 2
  • Ore 18.25: Porsche libere
  • Ore 19.30: Paddock Live Show
  • Ore 20.00: Conferenza Stampa Team Principal

    Sabato 13 giugno
  • Ore 10.00: F3 Sprint Race
  • Ore 11.15: Porsche Qualifiche
  • Ore 12.15: Pre libere
  • Ore 12.30: Libere 3
  • Ore 14.10: F2 Sprint Race
  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Pre Q
  • Ore 16.00: Qualifiche
  • Ore 17.45: Paddock Live Show

    Domenica 14 giugno
  • Ore 08.35: F3 Feature Race
  • Ore 10.05: Porsche gara
  • Ore 11.20: F2 Feature Race
  • Ore 13.30: Pre gara
  • Ore 15.00: Gara
  • A seguire post gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18.00 Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy

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