F1, revocate le penalità di Gasly a Monte-Carlo: l'Alpine torna sul podio

Annullata la doppia penalità di cinque secondi che Pierre Gasly aveva dovuto scontare nel Gran Premio di Montecarlo per aver superato i limiti di velocità in pit lane. Con una settimana di ritardo, il pilota francese dell'Alpine è tornato sul podio, scalzando Hadjar dalla terza posizione. La Formula 1 torna subito in pista a Barcellona: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

Pierre Gasly può festeggiare, con una settimana di ritardo, il podio conquistato in pista a Montecarlo. Il pilota dell'Alpine si è visto revocare, infatti, la doppia penalità di cinque secondi che aveva condizionato la sua corsa a Monaco. Gasly, secondo la Fia, aveva superato per ben due volte il limite di velocità previsto in pit-lane, costringendo la Direzione Gara a comminargli un totale di dieci secondi di penalità. Nella giornata dell'11 giugno, però, la Fia ha concesso all'Alpine il cosiddetto "Right of Review", ovvero la possibilità di appellarsi alla decisione: a favore dell'Alpine ha giocato la dichiarazione della Fom, che fornisce il sistema di cronometraggio in Formula 1, sul calcolo errato della distanza per definire la velocità in pit-lane. Dopo la revisione della Fia, Gasly si è visto restituire il terzo posto che aveva conquistato in pista, guadagnando quattro posizioni rispetto al piazzamento ufficiale di fine gara (settimo posto). Si tratta, per Gasly, del primo podio in stagione e del sesto in carriera in Formula 1.