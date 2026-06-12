Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

F1, revocate le penalità di Gasly a Monte-Carlo: l'Alpine torna sul podio

clamoroso
©Ansa

Annullata la doppia penalità di cinque secondi che Pierre Gasly aveva dovuto scontare nel Gran Premio di Montecarlo per aver superato i limiti di velocità in pit lane. Con una settimana di ritardo, il pilota francese dell'Alpine è tornato sul podio, scalzando Hadjar dalla terza posizione. La Formula 1 torna subito in pista a Barcellona: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, LE CLASSIFICHE - FP1 BARCELLONA LIVE

Pierre Gasly può festeggiare, con una settimana di ritardo, il podio conquistato in pista a Montecarlo. Il pilota dell'Alpine si è visto revocare, infatti, la doppia penalità di cinque secondi che aveva condizionato la sua corsa a Monaco. Gasly, secondo la Fia, aveva superato per ben due volte il limite di velocità previsto in pit-lane, costringendo la Direzione Gara a comminargli un totale di dieci secondi di penalità. Nella giornata dell'11 giugno, però, la Fia ha concesso all'Alpine il cosiddetto "Right of Review", ovvero la possibilità di appellarsi alla decisione: a favore dell'Alpine ha giocato la dichiarazione della Fom, che fornisce il sistema di cronometraggio in Formula 1, sul calcolo errato della distanza per definire la velocità in pit-lane. Dopo la revisione della Fia, Gasly si è visto restituire il terzo posto che aveva conquistato in pista, guadagnando quattro posizioni rispetto al piazzamento ufficiale di fine gara (settimo posto). Si tratta, per Gasly, del primo podio in stagione e del sesto in carriera in Formula 1. 

Alpine: "Grazie alla Fia e alla F1 per la trasparenza"

In risposta al comunicato della Fia, l'Alpine ha commentato la notizia della revoca della penalità a Gasly: "Accogliamo con favore la decisione della FIA di ritenere ammissibile il nostro ricorso in appello a seguito della classifica finale del Gran Premio di Monaco dello scorso fine settimana. Di conseguenza, i commissari hanno revocato le due penalità di cinque secondi inflitte alla vettura numero 10, ripristinando così il terzo posto conquistato dal team. Desideriamo ringraziare la FIA e la F1 per la trasparenza e la collaborazione dimostrate durante l'intero processo di ricorso in appello e per aver raggiunto questa decisione!"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

GP Catalunya, il meteo per la gara a Barcellona

PREVISIONI

Il Mondiale di Formula 1 è arrivato al suo settimo round. Si corre a Barcellona e qui, con le...

GP Barcellona, libere di F1 alle 13.30 LIVE su Sky

GUIDA TV

Il Mondiale di Formula 1 arriva a Barcellona per il settimo appuntamento della stagione 2026:...

F1, Pirelli fornitore gomme esclusivo fino al 2028

Formula 1

Il marchio italiano, unico fornitore di pneumatici dal 2011, prolunga la collaborazione con...

Gasly, la penalità a Monaco verrà rivista: le news

COSA SUCCEDE

Il GP di Monaco potrebbe non essere ancora finito a circa una settimana di distanza: la Fia ha...

Kimi: "Non penso al titolo, solo a guidare"

F1 A BARCELLONA

Il leader del Mondiale di F1 nella conferenza di Barcellona: "Proveremo a vincere ancira, ma non...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS