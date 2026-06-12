Una settimana dopo Monte-Carlo, tornano subito in pista le formule minori a Barcellona. In F2 la pole va a Rafael Camara (Invicta) con il leader del campionato Minì quarto. In F3 il più veloce di tutti nelle qualifiche è Théophile Naël (Campos). Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW F1, GP CATALUNYA: LA DIRETTA DELLE LIBERE 2

Una settimana dopo Montecarlo, la Formula 3 è tornata in pista in Spagna sull’ampio tracciato del Montmelò dove -nelle libere del venerdì mattina- il team Campos, che a Barcellona è di casa, ha piazzato nelle prime tre posizioni le monoposto dei suoi tre piloti: Théophile Naël, Ugo Ugochukwu ed Ernesto Rivera. Quasi tutti i piloti delle altre squadre hanno badato a memorizzare bene il circuito e dove mettere le ruote, anche se la pista è molto ben conosciuta in quanto sede di test. Alle spalle degli spagnoli Alessandro Giusti, Taito Kato, Brando Badoer (vincitore nel Principato) e Kanato Le. In qualifica Théophile Naël (Campos) ha conquistato la sua terza pole position consecutiva in tre eventi, davanti al compagno di squadra Ugochukwu, a Yamakoshi (VAR) e al nostro Brando Badoer (Rodin). Domani in Sprint Race, per effetto dell’inversione dei primi dodici tempi, partiranno dalla prima fila Xie (Dams) e Wharton (Prema), con Badoer in quinta fila. Domenica, nella Feature Race, l’italiano sarà in seconda fila, subito alle spalle della prima fila tutta Campos.

Formula 2, pole di Camara, Minì è quarto Anche la Formula 2, dopo l’ultimo appuntamento di Monte Carlo è tornata in pista in Catalogna. Il più veloce nelle prove libere è stato senza dubbio Laurens van Hoepen (Trident), in una sessione che un po’ per scelta dei team e un po’ per via dell’uscita di pista di Léon non è durata più di un quarto d’ora. Dimostrazione di vivacità ha offerto Nikola Tsolov, vincitore della Feature Race nel Principato, ma sia il bulgaro che il leader del campionato Gabriele Minì, sono rimasti fuori dalla top five. Stessa sorte è toccata al campione uscente della F3 Rafael Câmara, in cerca di riscatto. Nelle qualifiche del pomeriggio, come a Monte Carlo, il più veloce si conferma il brasiliano Rafael Camara (Invicta), davanti al compagno di squadra Durksen -indagato per aver concluso il giro/tempo sotto bandiera gialla esposta per un’uscita di pista di Miyata (Hitech) proprio mentre percorreva gli ultimi metri fino al traguardo- e subito dietro Dunne (Rodin) e Minì (MP). Sesto tempo per Tsolov (Campos). Se confermato, per effetto dell’inversione dei primi dieci tempi, domani partirà in pole, nella Sprint Race, Léon (Campos) con accanto Maini (ART). Minì scatterà dalla quarta fila.

I risultati della Porsche SuperCup Nel secondo appuntamento stagionale del Campionato Porsche SuperCup, previsto per oggi il turno di prove libere. In cerca di conferme il tedesco Theo Oeverhaus, vincitore a Monte Carlo, e l’italiano Andrea Bristot, ottimo secondo nel Principato e leader della classifica rookies. Presente in pista come ‘guest star’ l’ex stella di Indianapolis e campione del mondo di Formula 1 Jacques Villeneuve.