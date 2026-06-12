F1, orari GP Barcellona: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheGUIDA TV
Il Mondiale di Formula 1 arriva a Barcellona per il settimo appuntamento della stagione 2026: oggi le prove libere con la prima sessione dalle 13.30. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
Fino a domenica 14 giugno, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatta la caccia alla pole. Domenica la gara, con il semaforo verde che scatterà alle 15. Nel weekend catalano, in pista anche F2, F3 e Porsche Super Cup.
La squadra di Sky Sport F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti
Il programma del GP Barcellona-Catalogna live su Sky
- Venerdì 12 giugno
- Ore 09.50: F3 libere
- Ore 11.00: F2 libere
- Ore 13.15: F1 - Pre libere
- Ore 13.30: F1 - prove libere 1
- Ore 14.55: F3 Qualifiche
- Ore 15.50: F2 Qualifiche
- Ore 16.45: F1 - Pre libere
- Ore 17.00: F1 – prove libere 2
- Ore 18.25: Porsche libere
- Ore 19.30: Paddock Live Show
- Ore 20.00: Conferenza Stampa Team Principal
- Sabato 13 giugno
- Ore 10.00: F3 Sprint Race
- Ore 11.15: Porsche Qualifiche
- Ore 12.15: Pre libere
- Ore 12.30: Libere 3
- Ore 14.10: F2 Sprint Race
- Ore 15.15: Warm Up
- Ore 15.30: Pre Q
- Ore 16.00: Qualifiche
- Ore 17.45: Paddock Live Show
- Domenica 14 giugno
- Ore 08.35: F3 Feature Race
- Ore 10.05: Porsche gara
- Ore 11.20: F2 Feature Race
- Ore 13.30: Pre gara
- Ore 15.00: Gara
- A seguire post gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18.00 Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
Il programma delle repliche di qualifiche e GP sul canale 207 di Sky
- Qualifiche: 19.30 e 21.30 i primi passaggi di sabato 13 giugno
- Gran Premio: 20 e 22 di domenica 14 giugno