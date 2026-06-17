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il commento

Le tante facce diverse di un Mondiale senza volto

Carlo Vanzini

Carlo Vanzini
©Getty

Sette gare, tre vincitori e gerarchie che cambiano continuamente. Antonelli resta il favorito dopo un avvio straordinario, ma il successo di Hamilton a Barcellona rilancia Ferrari e riapre interrogativi che sembravano chiusi. Tra sviluppi tecnici, nuovi motori e rivalità interne, il Mondiale cerca ancora il suo vero padrone

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