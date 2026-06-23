La pazza utopia di Sainz: "Sogno una Formula 1 in cui ogni pilota guida ogni auto"

Ci sono le suggestioni tecniche, ci sono le utopie, poi c’è la proposta di Carlos Sainz. Intervistato dal Mundo Deportivo, il pilota della Williams ha tirato fuori dal cassetto un format d’altri tempi (o forse del futuro) per cancellare una delle 'ingiustizie' del motorsport: il peso della monoposto sul talento di chi la guida. "Ho un'idea un po' folle, che credo di non aver mai menzionato alla stampa", ha confessato lo spagnolo. "Ho sempre immaginato una Formula 1 in cui costruttori e piloti siano entità separate. Cosa che, ovviamente, non accadrà mai: un calendario di 20 gare, in cui ogni pilota corre due Gran Premi con ciascuna vettura. In questo caso, il pilota farebbe parte della Formula 1, non di una squadra. Avrei la possibilità di correre due gare con la Williams, due con la Mercedes, due con la Ferrari... e tutti i piloti avrebbero esattamente le stesse possibilità di vincere il Mondiale". Così facendo, non vincerebbe più la vettura migliore, ma il pilota migliore. "Si avrebbe un vero campionato piloti", conclude Sainz. "Oggi noi dobbiamo essere giudicati in base allo strumento che abbiamo a disposizione".