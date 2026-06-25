Il pilota italiano e leader del Mondiale di F1 sui problemi di affidabilità della Mercedes: "In Austria portiamo un nuovo pacco batteria con aggiornamenti per risolvere la questione, speriamo basti per mettere le cose a posto. Andava trovata una soluzione alla svelta". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW F1 IN AUSTRIA: TUTTO IL FINE SETTIMANA LIVE SU SKY

Il team dell'affidabilità in casa Mercedes è diventato un tema in una fase della stagione in cui la W17 ha dominato a lungo ma dove c'è bisogno di continuità per evitare un pericoloso avvicinamento dei rivali. Da Russell in Canada fino ad Antonelli a Barcellona, è scattato l'allarme batteria. "Questo weekend portiamo un nuovo pacco batteria con aggiornamenti per risolvere i problemi di affidabilità - ha detto il leader del campionato Antonelli - speriamo che questo ci aiuti a rimettere le cose a posto".

Antonelli: "Andava trovata una soluzione in fretta" "Come squadra quanto successo ci ha fatto perdere parecchi punti, andava trovata una soluzione in fretta. Ma non si tratta di un aggiornamento per incrementare le nostre performance, si tratta solo sul software. Penso ci sia qualcosa anche a livello di hardware, ma è un aggiornamento solo per l’affidabilità", ha aggiunto il 19enne pilota bolognese.