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Ferrari, Leclerc: "Avevo perso un po' di fiducia, a Barcellona l'ho ritrovata"

FERRARI

Il pilota della Ferrari verso la prossima sfida in Austria: "A Montreal e Monaco abbiamo avuto problemi che si sono rivelati complessi e lì ho perso un po' di fiducia. A Barcellona ho però ritrovato il feeling di inizio anno". E sugli avversari: "Mercedes resta la macchina più veloce". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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"A Montreal e Monaco abbiamo avuto problemi che si sono rivelati complessi e lì ho perso un po' di fiducia nella macchina, non nel pacchetto in sé. A Barcellona però ho ritrovato il feeling di inizio anno, e questo è positivo", così nel giovedì di Spielberg ha spiegato le sue ultime settimane Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha poi aggiunto: "Le ultime non sono state gare positive, Monaco e Barcellona sono andate molto peggio di quanto avrebbero dovuto essere sulla carta. Abbiamo avuto due problemi tecnici in due gare consecutive, questo ci è costato molti in termini di punti". 

Leclerc: "Mercedes resta la più veloce"

"Non posso entrare nei dettagli su quanto avvenuto a Barcellona - prosegue il monegasco - è successo tutto improvvisamente. Però non credo sia qualcosa che debba preoccupare per il futuro". E infine sulla Mercedes: "Credo che in termini di competitività la Mercedes sia ancora la macchina più veloce. Ma noi con il caldo di Barcellona siamo stati piuttosto bravi con le gomme, dunque spero che riusciremo a mantenere questo livello di prestazioni in Austria. Anche se qui i rettilinei sono più lunghi". 

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