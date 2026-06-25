Il pilota della Ferrari verso la prossima sfida in Austria: "A Montreal e Monaco abbiamo avuto problemi che si sono rivelati complessi e lì ho perso un po' di fiducia. A Barcellona ho però ritrovato il feeling di inizio anno". E sugli avversari: "Mercedes resta la macchina più veloce". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

"A Montreal e Monaco abbiamo avuto problemi che si sono rivelati complessi e lì ho perso un po' di fiducia nella macchina, non nel pacchetto in sé. A Barcellona però ho ritrovato il feeling di inizio anno, e questo è positivo", così nel giovedì di Spielberg ha spiegato le sue ultime settimane Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha poi aggiunto: "Le ultime non sono state gare positive, Monaco e Barcellona sono andate molto peggio di quanto avrebbero dovuto essere sulla carta. Abbiamo avuto due problemi tecnici in due gare consecutive, questo ci è costato molti in termini di punti".