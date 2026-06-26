Il messicano Noel Léon (Campos) partirà dalla pole position nella Feature Race in Austria di F2: dietro di lui Dunne (Rodin) e nelle due file immediatamente dietro le coppie Tsolov (Campos)–Minì (MP) e Camara (Invicta)-Inthraphuvasak (ART). In F3 pole per il giapponese Ugo Ugochukwu. Tutto il fine settimana in Austria è live su Sky e in streaming su NOW F1, GP AUSTRIA: LA DIRETTA DELLE SECONDE LIBERE

Le prove libere della Formula 3 a Spielberg, in Austria, hanno subito evidenziato una buona condizione generale del team Trident, che con Noah Strømsted ha fatto segnare il miglior tempo della mattinata in 1'22"410 e il terzo risultato cronometrico con Freddie Slater. Bene anche Taito Kato (ART), Ernesto Rivera (Campos) e Théophile Naël (Campos), quest’ultimo reduce dal successo della Feature Race al Montmeló. Un po’ in ombra il leader del campionato Ugo Ugochukwu (Campos) e l’italiano Badoer (Rodin). Nel primo pomeriggio, in qualifica, la musica è cambiata: anticipando il turno di uscita rispetto a tutti gli altri, il giapponese Hiyu Yamakoshi (VAR) ha conquistato la pole position davanti al leader di stagione Ugo Ugochukwu (Campos). Ma a partire davanti domani, per effetto del rovesciamento in griglia dei primi dodici tempi, saranno Wharton (Prema) e Rivera (Campos). Pessime le qualifiche di Nael (Campos) e Badoer (Rodin), che in entrambe le gare del week end partiranno rispettivamente dalla 12a e 15a fila.

Formula 2, Léon in pole. Minì scatta 4° In pista anche la Formula 2 per il suo sesto round stagionale. A sorpresa nelle libere il più veloce è stato Oliver Goethe (MP), unico pilota a scendere sotto l’1’17 con il tempo di 1’16”978. Alle spalle del tedesco si è posizionato Nikola Tsolov, in cerca di riscatto dopo la penalizzazione che lo ha privato a Barcellona di podio e punti importanti per la classifica generale, in testa alla quale a +6 sul bulgaro è sempre il siciliano Gabriele Minì (MP), sesto in mattinata alle spalle di Rafael Câmara (Invicta). Tutti i piloti di alta classifica in evidenza, inclusi Alexander Dunne (Rodin) e Noel León (Campos). Nel primo pomeriggio si è disputata la prova di qualifica e come accaduto in Formula 3, anche il messicano Noel Léon (Campos) ha giocato d’astuzia uscendo prima di tutti gli altri e girando in solitaria. Una mossa che gli ha consentito di aggiudicarsi la pole position per la Feature Race di domenica, quando partirà con accanto Dunne (Rodin) e -nelle due file immediatamente dietro) le coppie Tsolov (Campos) – Minì (MP) e Camara (Invicta) -Inthraphuvasak (ART). Nella Sprint Race di domani, con l’inversione dei migliori dieci tempi, scatteranno dalla prima fila Montoya (Prema) e Bennett (Trident).

Porsche Supercup, c'è anche Jacques Villeneuve Al via anche le libere della Porsche Supercup, giunta alla terza gara stagionale, in cui è leader il tedesco Theo Oeverhaus (Martinet by Almeras), mentre fra i rookies è al comando nella speciale classifica l’italiano Andrea Bristot (Dinamic). Trenta gli iscritti in Austria, fra i quali ancora Jacques Villeneuve con la 911 Vip Guest, dopo la sfortunata apparizione di Barcellona. Altri italiani in gara Aldo Festante, Gianmarco Quaresmini e William Mezzetti.