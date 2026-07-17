Charles Leclerc commenta il venerdì di Spa: "Abbiamo fatto parecchio lavoro e credo che ci sia ancora margine per migliorare la nostra competitività. Questa sera rifiniremo la messa a punto della vettura in vista di domani e lavoreremo per trovare ancora qualcosa in termini di prestazione sul giro in qualifica". Tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SPA: LA DIRETTA DELLE SECONDE LIBERE