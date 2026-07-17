Leclerc dopo le libere del GP Belgio: "C'è margine per migliorare competitività"ferrari
Charles Leclerc commenta il venerdì di Spa: "Abbiamo fatto parecchio lavoro e credo che ci sia ancora margine per migliorare la nostra competitività. Questa sera rifiniremo la messa a punto della vettura in vista di domani e lavoreremo per trovare ancora qualcosa in termini di prestazione sul giro in qualifica". Tutto live su Sky e in streaming su NOW
Un tempo cancellato per mancato rispetto dei limiti della pista a Eau Rouge e l'undicesimo crono finale. Così Charles Leclerc ha concluso il suo venerdì di prove libere a Spa con la Ferrari.
"Lavoriamo per trovare qualcosa sul giro secco"
"Oggi abbiamo fatto parecchio lavoro e credo che ci sia ancora margine per migliorare la nostra competitività. Questa sera rifiniremo la messa a punto della vettura in vista di domani e lavoreremo per trovare ancora qualcosa in termini di prestazione sul giro in qualifica".