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Leclerc dopo le libere del GP Belgio: "C'è margine per migliorare competitività"

ferrari

Charles Leclerc commenta il venerdì di Spa: "Abbiamo fatto parecchio lavoro e credo che ci sia ancora margine per migliorare la nostra competitività. Questa sera rifiniremo la messa a punto della vettura in vista di domani e lavoreremo per trovare ancora qualcosa in termini di prestazione sul giro in qualifica". Tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SPA: LA DIRETTA DELLE SECONDE LIBERE

Un tempo cancellato per mancato rispetto dei limiti della pista a Eau Rouge e l'undicesimo crono finale. Così Charles Leclerc ha concluso il suo venerdì di prove libere a Spa con la Ferrari. 

"Lavoriamo per trovare qualcosa sul giro secco"

"Oggi abbiamo fatto parecchio lavoro e credo che ci sia ancora margine per migliorare la nostra competitività. Questa sera rifiniremo la messa a punto della vettura in vista di domani e lavoreremo per trovare ancora qualcosa in termini di prestazione sul giro in qualifica".

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