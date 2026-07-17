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Hamilton dopo le Libere del GP Belgio: "Bilanciamento della macchina è buono"

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Lewis Hamilton analizza la prima giornata di libere a Spa: "Abbiamo raccolto molte informazioni utili: il bilanciamento della vettura è buono, da migliorare alcuni aspetti come il secondo settore. Ora lavoriamo per fare una buona qualifica". Tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SPA: LA DIRETTA DELLE SECONDE LIBERE

Lewis Hamilton ha ottenuto il quarto tempo nel venerdì di Spa. Il sette volte campione del mondo ha fermato il crono in 1'46"691. 

Hamilton: "Bilanciamento è buono, da migliorare il 2° settore"

"Oggi abbiamo portato a termine il nostro programma di lavoro e raccolto molte informazioni utili nel corso delle due sessioni. Il bilanciamento della vettura direi che sia buono, ma ci sono ancora alcuni aspetti sui quali possiamo migliorare, in particolare nel secondo settore. Questa sera analizzeremo tutti i dati insieme agli ingegneri, rifiniremo la messa a punto e cercheremo quei piccoli miglioramenti che possono fare la differenza in vista della qualifica". 

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