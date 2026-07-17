Ferrari multata nel GP Belgio: gomme non restituite dopo le FP1gp belgio
La Ferrari è stata multata dopo il venerdì di Spa per non aver restituito i set corretti di pneumatici. Lo comunica la FIA. La Scuderia non ha restituito i set corretti di pneumatici per Charles Leclerc e Lewis Hamilton dopo le prime prove libere e dovrà pagare una sanzione di 10mila euro. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
La Ferrari è stata multata dopo il venerdì di Spa per non aver restituito i set corretti di pneumatici al termine delle Prove Libere 1. Lo comunica la FIA. I rappresentanti della squadra sono stati convocati dai commissari per una possibile violazione sulle gomme, poiché non sono stati restituiti i set corretti di pneumatici per Charles Leclerc e Lewis Hamilton dopo le prime prove libere. L'investigazione si è conclusa con una multa di 10mila euro per il team (5mila euro per ciascun pilota). Anche nei due precedenti più recenti (Williams nel GP d’Ungheria 2022 e Haas nel GP d’Ungheria 2023) i due team se la cavarono con una multa.