La Ferrari è stata multata dopo il venerdì di Spa per non aver restituito i set corretti di pneumatici. Lo comunica la FIA. La Scuderia non ha restituito i set corretti di pneumatici per Charles Leclerc e Lewis Hamilton dopo le prime prove libere e dovrà pagare una sanzione di 10mila euro. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS