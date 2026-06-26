Ondata di calore in tutta Europa, non fanno eccezione l'Austria e Spielberg dove è impagnata la Formula 1 in questo fine settimana. Qui tutte le previsioni per il weekend. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW
F1, GP AUSTRIA: LA DIRETTA DELLE PRIME LIBERE
Le previsioni meteo per le prove libere della F1 in Austria
Le previsioni meteo per il 26 giugno 2026, in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Spielberg, in Austria, si preannunciano eccellenti per le gare, sebbene piuttosto calde nel pomeriggio. Si prevedono cieli sereni con temperature comprese tra i 29°C e i 32°C, leggermente superiori alle previsioni precedenti. Il vento sarà debole, con una velocità media di circa 5 km/h e raffiche fino a 25 km/h. Non sono previste precipitazioni e la temperatura dell'asfalto potrebbe raggiungere i 52°C, garantendo condizioni ottimali per la gara.
Le previsioni per libere e qualifiche a Spielberg
Si prevedono condizioni meteorologiche favorevoli, seppur calde, per l'evento di Formula 1 a Spielberg, in Austria, il 27 giugno. Le temperature varieranno dai 16°C del mattino ai 33°C massimi durante il giorno, senza precipitazioni previste. Le temperature dell'aria si attesteranno leggermente al di sopra delle previsioni precedenti. Data la minore umidità pomeridiana, l'indice di calore massimo potrebbe comunque raggiungere i 30-31°C. Il vento rimarrà debole o moderato, con velocità media di 5 km/h e raffiche fino a 25 km/h. La temperatura dell'asfalto potrebbe aumentare considerevolmente, arrivando a circa 52°C, creando condizioni ideali ma potenzialmente impegnative per gli pneumatici.
Il meteo per la gara di F1 in Austria
La gara si svolgerà in condizioni meteorologiche favorevoli. Si prevedono cieli sereni con temperature che varieranno dai 16°C al mattino ai 33°C durante il giorno. Data la massa d'aria più secca, l'umidità pomeridiana potrebbe raggiungere solo il 30-35%, garantendo un indice di calore intorno ai 31-32°C. Le temperature dell'aria potrebbero aumentare di un paio di gradi, portando l'indice di calore al di sopra delle soglie di pericolo durante la gara principale. Al momento non si prevedono precipitazioni e il vento rimarrà debole, con una media di 6 km/h e raffiche occasionali fino a 25 km/h. La temperatura dell'asfalto potrebbe raggiungere i 53°C, rendendo la giornata di gara particolarmente afosa.