F1, orari GP Austria: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheguida tv
La Formula 1 corre in Austria, al Red Bull Ring di Spielberg: dalle 13.30 di oggi si va in pista per le prove libere. Tutto il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW
Fino a domenica 28 giugno, appuntamento in diretta esclusiva con l’ottava prova del Mondiale 2026 di F1, il Gran Premio d’Austria, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Oggi doppia sessione di prove libere: la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica, alle 15, al via la gara. In pista anche F2, F3 e Porsche Super Cup nel weekend.
La squadra di Sky Sport F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Cosa attenderco dal weekend della F1 a Spielberg
Sarà un fine settimana da 'sliding doors', per tanti e forse per tutti a Spielberg. Classifica alla mano, il leader del campionato Antonelli è atteso da un crocevia importante per tornare a vincere dopo lo stop a Barcellona e rimettersi in marcia verso il suo sogno Mondiale. Ma un crocevia importante sarà anche per la Ferrari, con Hamilton che, dopo il successo in Catalunya, vuole accorciare ulteriormente le distanze dalla vetta. Riscatto, invece, è la parola d'ordine nel box di Leclerc, con il monegasco che pronto a rilanciarsi su un tracciato dove in passato ha fatto bene . Ma c'è molto di più in un weekend che vi racconteremo fino all'ultima bandiera a scacchi. E arrivano anche i primi aggiornamenti con Aduo...
Il programma del GP Austria in diretta su Sky Sport F1
Venerdì 26 giugno
- Ore 09.50: F3 – Prove Libere
- Ore 11: F2 – Prove Libere
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: F3 - Qualifiche
- Ore 15.50: F2 - Qualifiche
- Ore 16.45: Paddock Live
- Ore 17: F1 – Prove Libere 2
- Ore 18: Paddock Live
- Ore 18.30: Porsche Supercup – Prove Libere
- Ore 19.30: Paddock Live Show
- Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 27 giugno
- Ore 10: F3 – Sprint Race
- Ore 11.15: Porsche Supercup - Qualifiche
- Ore 12.15: Paddock Live
- Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14.10: F2 – Sprint Race
- Ore 15.15: Warm Up
- Ore 15.30: Paddock Live Qualifiche
- Ore 16.00: F1 - Qualifiche
- Ore 17.15: Paddock Live
- Ore 17.45: Paddock Live Show
Domenica 28 giugno
- Ore 08.25: F3 – Feature Race
- Ore 10.05: F2 – Feature Race
- Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live Post-Gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
Orari dei primi passaggi delle repliche di qualifiche e gara
- Qualifiche: 18.15 e 21 su Sky Sport F1 (canale 207)
- Gran Premio: 20 e 22 su 22 su Sky Sport F1 (canale 207)