Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

F1, orari GP Austria: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche

guida tv

La Formula 1 corre in Austria, al Red Bull Ring di Spielberg: dalle 13.30 di oggi si va in pista per le prove libere. Tutto il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRIA: COSA HANNO DETTO I PILOTI IN CONFERENZA

Fino a domenica 28 giugno, appuntamento in diretta esclusiva con l’ottava prova del Mondiale 2026 di F1, il Gran Premio d’Austria, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Oggi doppia sessione di prove libere: la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica, alle 15, al via la gara. In pista anche F2, F3 e Porsche Super Cup nel weekend. 

La squadra di Sky Sport F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Cosa attenderco dal weekend della F1 a Spielberg

Sarà un fine settimana da 'sliding doors', per tanti e forse per tutti a Spielberg. Classifica alla mano, il leader del campionato Antonelli è atteso da un crocevia importante per tornare a vincere dopo lo stop a Barcellona e rimettersi in marcia verso il suo sogno Mondiale. Ma un crocevia importante sarà anche per la Ferrari, con Hamilton che, dopo il successo in Catalunya, vuole accorciare ulteriormente le distanze dalla vetta. Riscatto, invece, è la parola d'ordine nel box di Leclerc, con il monegasco che pronto a rilanciarsi su un tracciato dove in passato ha fatto bene . Ma c'è molto di più in un weekend che vi racconteremo fino all'ultima bandiera a scacchi. E arrivano anche i primi aggiornamenti con Aduo...

Il programma del GP Austria in diretta su Sky Sport F1

Venerdì 26 giugno

  • Ore 09.50: F3 – Prove Libere
  • Ore 11: F2 – Prove Libere
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 14.55: F3 - Qualifiche
  • Ore 15.50: F2 - Qualifiche
  • Ore 16.45: Paddock Live
  • Ore 17: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 18: Paddock Live
  • Ore 18.30: Porsche Supercup – Prove Libere
  • Ore 19.30: Paddock Live Show
  • Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)

 

Sabato 27 giugno

  • Ore 10: F3 – Sprint Race
  • Ore 11.15: Porsche Supercup - Qualifiche
  • Ore 12.15: Paddock Live
  • Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 14.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Paddock Live Qualifiche
  • Ore 16.00: F1 - Qualifiche
  • Ore 17.15: Paddock Live
  • Ore 17.45: Paddock Live Show

 

Domenica 28 giugno

  • Ore 08.25: F3 – Feature Race
  • Ore 10.05: F2 – Feature Race
  • Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 15: F1 - Gara
  • Ore 17: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18: Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy 

Orari dei primi passaggi delle repliche di qualifiche e gara

  • Qualifiche: 18.15 e 21 su Sky Sport F1 (canale 207)
  • Gran Premio: 20 e 22 su 22 su Sky Sport F1 (canale 207)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Fia, eliminati limiti per i mandati presidenziali

Formula 1

La Fia ha annunciato l'approvazione, durante l'ultima assemblea generale a Macao, di una proposta...

Leclerc: "A Barcellona ho ritrovato fiducia"

FERRARI

Il pilota della Ferrari verso la prossima sfida in Austria: "A Montreal e Monaco abbiamo avuto...

Antonelli: "In Austria con la batteria aggiornata"

MERCEDES

Il pilota italiano e leader del Mondiale di F1 sui problemi di affidabilità della Mercedes: "In...

F1 in Austria, tutto il programma LIVE su Sky

guida tv

Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna in scena in Austria, al Red Bull Ring: dalle...

Russell: "Hamilton è una minaccia per la Mercedes"

F1 IN AUSTRIA

Russell della Mercedes nella conferenza piloti a Spielberg: "Felice per Hamilton e del suo...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS