La prima gara della Formula 3 nell'inferno di Spielberg vede il successo di Rivera (Campos). Sul podio Clerot (Rodin) e Nakamura (Hitech). A punti vanno Wharton, Stromsted, Le, Taponen, Kato, Yamakoshi e Ugochukwu. Quest’ultimo ha guadagnato un punticino e portato a +7 il proprio vantaggio in classifica su Nael, oggi solo sedicesimo. Tutto il fine settimana in Austria è live su Sky e in streaming su NOW SEGUI QUI LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE DI F1

A Spielberg fa festa Ernesto Rivera. E' lui ad aggiudicarsi la Sprint Race della Formula 3 che ha aperto il sabato del Red Bull Ring. Sul podio salgono anche Clerot (Rodin) e Nakamura (Hitech).

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Gara Sprint nel forno della calura austriaca, con una griglia che nelle prime sei file è folta di piloti giapponesi e con il rovesciamento delle prime dodici posizioni in qualifica ha premiato e concesso la prima piazzola a James Wharton (Prema) che scatta davanti a tutti con Ernesto Rivera (Campos). Dal fondo -in entrambe le gare- il nostro Badoer (Rodin), con Nael (Campos) clamorosamente in dodicesima fila. Allo spegnimento dei semafori è subito grande bagarre. Wharton prende la testa, dietro le due Trident si toccano fra loro e Slater è già fuori gara, colpito dal compagno di squadra Stromsted. Safety Car. Nael è diciannovesimo,

Badoer ventiseiesimo. A guidare il gruppo è Wharton, davanti a Rivera e Nakamura. Si riparte al quarto giro. Al sesto è già Virtual Safety Car per un contatto fra Deligny e McLaughlin, che perde l’ala anteriore. Dalla Direzione Corse intanto arrivano 5” di penalità per Bhirombhakdi, mal posizionato al via. Dal decimo giro in avanti si susseguono i duelli al vertice fra Wharton e Rivera e fra Nakamura e Clerot. Al giro quattordici Rivera la spunta e passa a condurre la gara. Anche per Shin, Hanna e McLaughlin 5” di penalità. All’ultimo giro Clerot sorpassa in un colpo sia Nakamura che Wharton.