Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Porsche SuperCup, pole a Cauhaupe in Austria: con lui in prima fila c'è l'italiano Bristot

SPIELBERG

Qualifiche Porsche Supercup. L'italiano Andrea Bristot, leader del campIonato rookie, partirà domani dalla prima fila accanto al suo avversario principale nella subcategoria Paul Cauhaupe, autore della pole. Bristot, che è anche terzo in classifica assoluta partirà davanti ai suoi diretti competitors in campionato, Oeverhaus e Schuring, che scatteranno rispettivamente dalla quarta e terza fila. Tutto il fine settimana in Austria è live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Lucio Rizzica

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

F3, a Rivera la Sprint Race in Austria

SPIELBERG

La prima gara della Formula 3 nell'inferno di Spielberg vede il successo di Rivera (Campos). Sul...

F1 in Austria, oggi qualifiche LIVE alle 16

guida tv

La Formula 1 corre in Austria, al Red Bull Ring di Spielberg: dalle 12.30 di oggi si va in pista...

Hamilton: "Buone sensazioni, serve giusto assetto"

ferrari

Lewis Hamilton commenta il venerdì del Red Bull Ring: "E' stato un inizio di weekend impegnativo...

Leclerc: "Non competitivi come avremmo voluto"

ferrari

Ottavo tempo per Charles Leclerc nell'unica sessione di Libere disputata allo Spielberg: "Abbiamo...

F2, Leon in pole in Austria. Minì scatta 4°

spielberg

Il messicano Noel Léon (Campos) partirà dalla pole position nella Feature Race in Austria di F2:...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS