Porsche SuperCup, pole a Cauhaupe in Austria: con lui in prima fila c'è l'italiano Bristot

Porsche SuperCup, pole a Cauhaupe in Austria: con lui in prima fila c'è l'italiano BristotSPIELBERG
Qualifiche Porsche Supercup. L'italiano Andrea Bristot, leader del campIonato rookie, partirà domani dalla prima fila accanto al suo avversario principale nella subcategoria Paul Cauhaupe, autore della pole. Bristot, che è anche terzo in classifica assoluta partirà davanti ai suoi diretti competitors in campionato, Oeverhaus e Schuring, che scatteranno rispettivamente dalla quarta e terza fila. Tutto il fine settimana in Austria è live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Lucio Rizzica