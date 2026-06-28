Hamilton: "Il deficit di motore è molto grande"

Quinta piazza per l'inglese in Austria, anche a causa di una Power Unit non all'altezza dei primi posti. "Venerdì perdevamo 6 decimi in rettilineo", commenta dopo la gara. E su un possibile ulteriore aggiornamento al motore: "Non so se il divario sia colmabile in una stagione. Potremmo fare un progresso più avanti, ma prima ci aspettano gare toste, come a Silverstone con i lunghi rettilinei". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 3 al 5 luglio in Gran Bretagna: tutto live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS