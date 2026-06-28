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Kimi Antonelli dopo il GP Austria: "Problemi ai freni e sono partito con la vena chiusa"

mercedes

Kimi Antonelli non nasconde un pizzico di delusione per il 3° posto in Austria: "Oggi ho fatto tanta fatica all'inizio con i freni, ho perso un sacco di tempo e senza quello gli ultimi giri sarebbero stati diversi. Sono partito un po' con la vena chiusa. Max? Se avessi avuto l'opportunità avrei tentato il sorpasso". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone: tutto live su Sky e NOW

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