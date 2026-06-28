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Porsche Supercup, a Spielberg vince De Haan. Bristot 5° dopo una penalità

gp austria
Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

In Austria arriva la prima vittoria stagionale di Robert De Haan (Team Lechner). L'italiano Andrea Bristot perde il podio a causa di una penalità per partenza irregolare: quinta posizione per lui. La Porsche Supercup tornerà a Spa-Franchorchamps il weekend del 17-19 luglio, tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRIA: LA DIRETTA DELLA GARA

A Spielberg vince la sua prima gara dell'anno e seconda in categoria - e raddrizza la sua stagione - Robert De Haan (Team Lechner), davanti a Flynt Schuring (Shcumacher CLRT) e Keagan Masters (Proton). Ottimo quinto l'italiano Andrea Bristot (Team Dinamic), che perde il podio solo a causa di una penalità di 5" inflitta dalla Direzione Corse per via di una irregolarità in partenza, ma resta ampiamente il leader della classifica Rookie davanti a Kieffer (Schumacher CLRT) e Cauhapé (Martinet by Almeras). In classifica generale è ora Schuring il nuovo leader. La Porsche non correrà a Silverstone, ma tornerà a Spa-Franchorchamps.

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