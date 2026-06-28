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Vasseur dopo il GP Austria: "Ferrari, Aduo non è la bacchetta magica. Serve tempo". VIDEO

FERRARI

Fred Vasseur commenta il GP Austria della Ferrari: "A livello di motore abbiamo un deficit dall’inizio della stagione, sapevamo e sappiamo che la situazione è questa. Anche con l’Aduo non si può immaginare di avere una bacchetta magica per poter risolvere tutto da un giorno all’altro. Miglioreremo, ma ci vorrà un po’ di tempo e con il motore ne serve ancora di più". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone: tutto live su Sky e NOW

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