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'Little Italy', la Mercedes di Kimi Antonelli

Niccolò Severini

Niccolò Severini

Il nuovo speciale di Sky Sport dietro le quinte del mondo Mercedes, direttamente da Brackley, la sede centrale della scuderia attualmente leader del campionato di Formula 1. Dove, a parte Kimi Antonelli, non mancano gli italiani. Da non perdere alle 19.45 su Sky Sport F1 (canale 207) e anche on demand

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