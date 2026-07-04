Il leader del campionato Ugochukwu vince la Sprint Race nel sabato di Silverstone con 17'' di vantaggi. Sul podio anche David e Nael. Peccato per l'italiano De Palo, che nel finale perde la terza posizione. Domani la Feature Race. Tutto il fine settimana in Gran Bretagna è live su Sky e in streaming su NOW GP SILVERSTONE F1: SPRINT RACE LIVE

Ugo Ugochukwu vince la Sprint Race della Formula 3 in Gran Bretagna e consolida la sua leadership nel campionato. A Silverstone, oltre al pilota del team Campos, salgono sul podio anche David (Aix) e Nael (Campos). Quest'ultimo l'ha spuntata nel duello finale con l'italiano De Palo (Trident). Per lo statunitense Ugochukwu un successo reso più prezioso dalla data del 4 luglio, giorno della Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America.

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Non puo’ gustare ancora tutto il sapore della pole position conquistata davanti al pubblico di casa, Freddie Slater (Trident), costretto dal regolamento a invertire la sua prima posizione con la dodicesima nella Gara Sprint di Silverstone e a temporeggiare fino alla Feature Race della domenica, ma è raggiante quando si accomoda in sesta fila prima del via. Accanto a lui Nael (Campos), altro pilota d’alta classifica. Per uno scherzo del destino è Ugochukwu (Campos), il leader del campionato in cerca di punti per una fuga in avanti a posizionarsi nella piazzola numero uno. Gli altri avversari nella corsa al titolo sono tutti disseminati in giro per la griglia, ma abbondantemente alle spalle, per colpa di qualifiche da dimenticare che renderanno loro difficili entrambe le gare del weekend britannico.

Allo spegnersi dei semafori, il rombo dei motori sale e le monoposto scattano per il primo dei diciotto giri previsti sul tracciato del Northamptonshire e affrontano con grande aggressività le curve uno e due per imboccare nella miglior posizione possibile la curva tre prima di decelerare bruscamente. Tutto invariato dopo il via con Ugochukwu che è il primo leader della corsa. Alla fine del primo giro fora Xie. Alle spalle di Ugochulwu, che nel corso della prima metà gara guadagna oltre 3” di vantaggio sugli inseguitori, succede di tutto. David è secondo, Stromsted e De Palo subito dietro. Nael è quinto, Slater solo decimo. Al dodicesimo giro Ugoschukwu ha quasi sei secondi di vantaggio.