È febbre Mondiale a Silverstone. Non solo per il Gran Premio che entra nel vivo con la gara, con Kimi Antonelli in pole davanti alle due Ferrari, ma anche per quello di calcio. L'attenzione in Inghilterra è rivolta anche oltreoceano, dove la squadra di Tuchel affronterà il Messico nella notte italiana agli ottavi di finale. Ma anche i messicani non sono da meno. Sergio Perez si è presentato al circuito con la maglia della sua nazionale e anche l'organizzazione del Gp di Città del Messico ha deciso - con ironia - di entrare in clima partita con l'iniziatvia "no inglès" (no inglese). "Dopo un'attenta analisi della situazione, abbiamo deciso che questa domenica la nostra copertura del Gran Premio sarà interamente in spagnolo", si legge sui loro social.

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