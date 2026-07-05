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Messico-Inghilterra al Mondiale, iniziativa "no inglès" nel GP del Messico di Formula 1

f1 & calcio

Sfruttando la simpatica iniziativa social "no inglès", l'organizzazione del Gp del Messico commenterà gli eventi a Silverstone interamente in lingua spagnola. Il motivo? Per prepararsi al meglio agli ottavi di finale dei messicani allo stadio Azteca contro l'Inghilterra. Da Hamilton a Russell: le traduzioni dei nomi sono esilaranti

GP SILVERSTONE, GARA LIVE

È febbre Mondiale a Silverstone. Non solo per il Gran Premio che entra nel vivo con la gara, con Kimi Antonelli in pole davanti alle due Ferrari, ma anche per quello di calcio. L'attenzione in Inghilterra è rivolta anche oltreoceano, dove la squadra di Tuchel affronterà il Messico nella notte italiana agli ottavi di finale. Ma anche i messicani non sono da meno. Sergio Perez si è presentato al circuito con la maglia della sua nazionale e anche l'organizzazione del Gp di Città del Messico ha deciso - con ironia - di entrare in clima partita con l'iniziatvia "no inglès" (no inglese). "Dopo un'attenta analisi della situazione, abbiamo deciso che questa domenica la nostra copertura del Gran Premio sarà interamente in spagnolo", si legge sui loro social. 

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I nomi dei piloti cambiati in lingua spagnola

Basandosi solo sulla lingua spagnola, cambiano anche i nomi dei piloti in gara. Hamilton subisce una modifica del nome (da Lewis a Luis), così come Russell e Leclerc (da George e Charles a Jorge e Carlos), ma la traduzione più simpatica è quella di Pierre Gasly. Per questa domenica per l'organizzazione del Gp del Messico il pilota dell'Alpine sarà Pedro Gaseoso. 

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