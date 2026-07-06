Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Formula 1, il Gp di Monza ospiterà la Sprint Race a partire dal 2027

l'annuncio

Durante l'evento di presentazione degli eventi legati al weekende del Gran Premio d'Italia 2026, è stato annunciato che dalla stagione 2027 il circuito di Monza ospiterà la Sprint Race, aggiungendosi alla lista di circuiti che già ospitano la gara breve del sabato

F1, GLI HIGHLIGHTS DEL GP SILVERSTONE

Dal 2027 il programma del Gp di Monza prevederà anche la Sprint Race: lo ha annunciato Geronimo La Russa, presidente dell'Aci (Automobile Club d'Italia) durante l'evento di presentazione degli eventi legati all'edizione 2026 del Gran Premio d'Italia. La Russa ha dichiarato: “Abbiamo raggiunto un accordo, dall’anno prossimo, per tre anni, avremo la gara Sprint”. Dal 2027 al 2029, dunque, il circuito di Monza ospiterà, oltre alla tradizionale gara della domenica, anche la gara breve del sabato. Non si tratterebbe della prima volta, però, in cui a Monza si è corsa una Sprint Race: nel 2021, infatti, la Fia scelse proprio il circuito italiano (oltre a Silverstone e a Interlagos) come pista in cui sperimentare il format della gara corta, che sarebbe entrato stabilmente nel calendario della Formula 1 a partire dalla stagione successiva.

Gp Monza, il poster dell'edizione 2026

Durante l'evento, svolto al Teatro "La Scala" di Milano, è stato svelato anche il poster ufficiale del weekend di Monza: disegnato da Marco Lodola, artista pavese tra i fondatori del Nuovo Futurismo, il manifesto si ispira al tema della velocità, tema centrale per la corrente futuristica di inizio Novecento. L'idea della velocità si ritrova anche nella scelta dei colori da parte dell'artista.

Gp Italia, biglietti per la gara già sold-out

La Russa, durante il suo intervento, ha annunciato anche che sono stati venduti oltre 300.000 biglietti e che la gara di domenica 6 settembre è attualmente sold-out. Vista la circostanza, il presidente dell'Aci ha confermato che è stata aggiunta una tribuna provvisoria all'impianto, momentaneamente riservata ai soci Aci, ma che in futuro potrebbe essere aperta al pubblico. Sono intervenuti, oltre a La Russa, altri esponenti del mondo politico: il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricordato come arte e sport siano molto vicini e ha annunciato che l'inno italiano sarà cantato, sulla griglia, dal tenore Francesco Meli. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, intervenuto da New York, ha definito il Gran Premio d'Italia  "un evento molto atteso, capace di dare lustro al Paese". Da Londra, invece, ha parlato il Ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, che ha specificato come sia fondamentale l'aspetto emotivo in F1 e che, con un Kimi Antonelli e una Ferrari protagonisti del Mondiale, ci sono tutti gli elementi per vedere un Gp straordinario.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Formula 1, dal 2027 una Sprint race anche a Monza

l'annuncio

Durante l'evento di presentazione degli eventi legati al weekende del Gran Premio d'Italia 2026,...

Vittoria Leclerc, bandiere issate a Maranello

Formula 1

È festa in casa Ferrari dopo la vittoria di Leclerc a Silverstone e, come da tradizione, bandiere...

Mid Ohio, vince O'Ward, Palou sempre leader

indycar

La Honda Indy 200 a Mid-Ohio ha visto il trionfo della Arrow McLaren, che ha festeggiato la...

Kimi fermato da un deflettore: cosa è successo

A SILVERSTONE

Dal giro 41 cambia la gara di Kimi: era a caccia di Leclerc per il primo posto, ma perde quota e...

La stabilità ora è il punto di forza della Ferrari

Carlo Vanzini
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS