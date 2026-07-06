Formula 1, il Gp di Monza ospiterà la Sprint Race a partire dal 2027

Gp Italia, biglietti per la gara già sold-out

La Russa, durante il suo intervento, ha annunciato anche che sono stati venduti oltre 300.000 biglietti e che la gara di domenica 6 settembre è attualmente sold-out. Vista la circostanza, il presidente dell'Aci ha confermato che è stata aggiunta una tribuna provvisoria all'impianto, momentaneamente riservata ai soci Aci, ma che in futuro potrebbe essere aperta al pubblico. Sono intervenuti, oltre a La Russa, altri esponenti del mondo politico: il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricordato come arte e sport siano molto vicini e ha annunciato che l'inno italiano sarà cantato, sulla griglia, dal tenore Francesco Meli. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, intervenuto da New York, ha definito il Gran Premio d'Italia "un evento molto atteso, capace di dare lustro al Paese". Da Londra, invece, ha parlato il Ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, che ha specificato come sia fondamentale l'aspetto emotivo in F1 e che, con un Kimi Antonelli e una Ferrari protagonisti del Mondiale, ci sono tutti gli elementi per vedere un Gp straordinario.