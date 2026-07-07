Volava in pista e in classifica. Dopo il successo di Monaco Kimi Antonelli sembrava inarrestabile, per ammissione degli stessi avversari. E invece da quel momento tutto si è complicato. A Barcellona lo stop per il problema alla batteria dopo aver dato una lezione a Russell, in Austria una vittoria sfumata per errori suoi in avvio e del team con la strategia. A Silverstone un altro problema di affidabilità a toglierli un probabile successo perché Kimi stava volando all'inseguimento di Leclerc. La buona notizia è che la velocità c'è sempre come dimostrano il passo in gara, la pole e la vittoria della Sprint in Gran Bretagna. La cattiva è che mancano all'appello almeno 36 punti in classifica con Russell che si è riportato a -25 mentre avrebbe potuto essere a oltre 60 punti. E anche Hamilton non è lontano a -32. Sarà fondamentale in questa fase non farsi condizionare dagli ultimi episodi: perché Kimi non deve cambiare niente rispetto a quanto messo in mostra a Silverstone: velocissimo e con un atteggiamento perfetto, sempre sorridente ma determinato come non mai. Gli impegni di questi giorni sono la medicina ideale per resettare: la giornata a Wimbledon per distrarsi e per trarre ispirazione dagli incontri con Sinner e Federer e poi di nuovo in macchina per un test gomme, per scaricare un po' di adrenalina pensando al prossimo appuntamento di Spa, altro tracciato mitico dove riprendere a volare non solo in pista ma anche in classifica.