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Kimi Antonelli, la classifica piange ma la velocità c'è: il piano per ripartire verso Spa

Formula 1
Andrea Sillitti

Andrea Sillitti

Tre weekend complicati hanno tolto all'italiano almeno 36 punti, facendo avvicinare gli avversari Russell e Hamilton. Fortunatamente, però, la soluzione per tornare a vincere è semplice: Kimi deve rimanere così com'è, velocissimo e con un atteggiamento perfetto. Il Mondiale torna dal 17 al 19 luglio a Spa: tutto live su Sky e NOW

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Volava in pista e in classifica. Dopo il successo di Monaco Kimi Antonelli sembrava inarrestabile, per ammissione degli stessi avversari. E invece da quel momento tutto si è complicato. A Barcellona lo stop per il problema alla batteria dopo aver dato una lezione a Russell, in Austria una vittoria sfumata per errori suoi in avvio e del team con la strategia. A Silverstone un altro problema di affidabilità a toglierli un probabile successo perché Kimi stava volando all'inseguimento di Leclerc. La buona notizia è che la velocità c'è sempre come dimostrano il passo in gara, la pole e la vittoria della Sprint in Gran Bretagna. La cattiva è che mancano all'appello almeno 36 punti in classifica con Russell che si è riportato a -25 mentre avrebbe potuto essere a oltre 60 punti. E anche Hamilton non è lontano a -32. Sarà fondamentale in questa fase non farsi condizionare dagli ultimi episodi: perché Kimi non deve cambiare niente rispetto a quanto messo in mostra a Silverstone: velocissimo e con un atteggiamento perfetto, sempre sorridente ma determinato come non mai. Gli impegni di questi giorni sono la medicina ideale per resettare: la giornata a Wimbledon per distrarsi e per trarre ispirazione dagli incontri con Sinner e Federer e poi di nuovo in macchina per un test gomme, per scaricare un po' di adrenalina pensando al prossimo appuntamento di Spa, altro tracciato mitico dove riprendere a volare non solo in pista ma anche in classifica.

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