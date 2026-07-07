Il curioso caso di Carlos Sainz. A Silverstone, pur senza andare a punti, il pilota spagnolo si è preso la scena al termine della gara, venendo penalizzato di un giro per essersi sdoppiato in pitlane sotto Safety Car. La sanzione non ha influito sul suo risultato finale (da 12° Sainz è scivolato in 17^ posizione) ma è risultata particolare per la tipologia e il motivo. Sainz era infatti doppiato nel momento in cui la Safety Car è uscita in pista per l'incidente di Max Verstappen a 5 giri dalla fine. In quel momento, la Williams lo ha chiamato ai box per un cambio gomme, nella speranza di recuperare posizioni se la gara fosse ripartita (cosa che non è successa). La forma insolita della pitlane di Silverstone permette di tagliare l'ultima chicane e recuperare tempo rispetto a chi rimane in pista; inoltre, nella zona di entrata e di uscita della pitlane i piloti possono spingere liberamente anche in regime di Safety Car. Questa combinazione ha fatto sì che Sainz, appena dietro al leader della corsa Charles Leclerc, lo ha sorpassato durante il pit-stop, sdoppiandosi per qualche secondo prima di essere di nuovo doppiato dal ferrarista prima dell'uscita dai box.