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Ferrari, giovedì filming day a Madrid: primo team a inaugurare il circuito

Formula 1
©Ansa

Charles Leclerc e Lewis Hamilton si alterneranno nei 200 chilometri massimi previsti per la giornata dedicata alle attività promozionali sul nuovo tracciato cittadino, che debutterà in Formula 1 il weekend dell'11-13 settembre. Il Mondiale torna dal 17 al 19 luglio a Spa: tutto live su Sky e NOW

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Dalla Gran Bretagna alla Spagna. La Ferrari non si ferma e, in attesa del prossimo Gran Premio a Spa-Francorchamps (17-19 luglio), giovedì farà tappa a Madrid per inaugurare con un filming day il Madring, il nuovo circuito cittadino che debutterà in Formula 1 il weekend dell'11-13 settembre. Il team di Lewis Hamilton e Charles Leclerc diventerà così il primo a girare sul nuovo tracciato: i due piloti si alterneranno nei 200 chilometri massimi previsti per la giornata dedicata alle attività promozionali. Nonostante non si tratti di un test vero e proprio, i ferraristi saranno i primi a prendere confidenza con l'unico nuovo circuito in calendario quest'anno, raccogliendo informazioni utili per il weekend di gara ufficiale.

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