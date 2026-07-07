Charles Leclerc e Lewis Hamilton si alterneranno nei 200 chilometri massimi previsti per la giornata dedicata alle attività promozionali sul nuovo tracciato cittadino, che debutterà in Formula 1 il weekend dell'11-13 settembre. Il Mondiale torna dal 17 al 19 luglio a Spa: tutto live su Sky e NOW

Dalla Gran Bretagna alla Spagna. La Ferrari non si ferma e, in attesa del prossimo Gran Premio a Spa-Francorchamps (17-19 luglio), giovedì farà tappa a Madrid per inaugurare con un filming day il Madring, il nuovo circuito cittadino che debutterà in Formula 1 il weekend dell'11-13 settembre. Il team di Lewis Hamilton e Charles Leclerc diventerà così il primo a girare sul nuovo tracciato: i due piloti si alterneranno nei 200 chilometri massimi previsti per la giornata dedicata alle attività promozionali. Nonostante non si tratti di un test vero e proprio, i ferraristi saranno i primi a prendere confidenza con l'unico nuovo circuito in calendario quest'anno, raccogliendo informazioni utili per il weekend di gara ufficiale.