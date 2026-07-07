il commento
È stato comunque il weekend di Kimi Antonelli
A Silverstone il leader del mondiale ha mostrato un dominio netto, interrotto solo dal guasto della sua vettura. Proprio la Mercedes sembra essere in questo momento il problema più grande per Kimi, costretto al secondo ritiro nelle ultime tre gare. Eppure, sia le prestazioni sia la mentalità sembrano quelle del grande campione
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