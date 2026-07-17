Il ritardo più caro del mondo (o quasi). Esteban Ocon è stato multato di 5mila euro dai commissari della FIA per essersi presentato con un minuto di ritardo nella conferenza stampa del giovedì a Spa . Trattandosi della prima infrazione di questo tipo per la Haas e il suo pilota durante questa stagione, i commissari hanno deciso di sospendere la multa per 12 mesi . Ocon avrebbe dovuto partecipare alla prima delle due conferenze stampa dei piloti a Spa-Francorchamps, insieme a Max Verstappen e Alex Albon, ma è arrivato con un minuto di ritardo all'appuntamento con i media, prendendo posto solo dopo che le presentazioni erano già iniziate . Durante la sua convocazione, il rappresentante del team Haas si è scusato per il ritardo del pilota, assicurando ai commissari che in futuro la squadra avrebbe concesso più tempo per gli impegni ufficiali con i media della FIA.

Il comunicato della FIA

"I commissari hanno ascoltato il pilota 31 (Esteban Ocon) e il rappresentante della squadra. La vettura numero 31 avrebbe dovuto partecipare alla conferenza stampa dei piloti FIA alle 14:30, come pubblicato nel programma ufficiale per i media della FIA, ma è arrivato con circa un minuto di ritardo - si legge -. Il pilota ha spiegato di aver subito un breve ritardo imprevisto mentre si affrettava da una riunione di squadra alla conferenza stampa e di aver sottovalutato il tempo necessario per arrivarci. Ha ammesso di essere in ritardo, ma ha precisato di aver perso solo una parte della presentazione e di essere stato presente per rispondere a tutte le domande dei rappresentanti dei media. Il rappresentante del team si è scusato e si è impegnato a garantire che in futuro il programma della squadra preveda tempi sufficienti affinché i piloti possano rispettare gli impegni con i media. I commissari prendono atto che la partecipazione agli eventi stampa della FIA è una parte importante del campionato e che i piloti sono tenuti a rispettare il calendario pubblicato, a meno che non siano impediti da circostanze eccezionali. I commissari hanno tenuto conto della spiegazione del pilota e, pur non considerandola eccezionale, l'hanno comunque accettata come attenuante. In linea con precedenti infrazioni di natura simile, i commissari hanno deciso di infliggere una sanzione. Considerando che, ai sensi dell'articolo 9.15.1 del Codice Sportivo Internazionale della FIA, il concorrente è responsabile delle azioni del proprio pilota, la sanzione viene inflitta al concorrente. Poiché si tratta della prima infrazione di questo tipo commessa dal concorrente in questa stagione, e tenendo conto delle spiegazioni fornite dal pilota, la sanzione è sospesa per un periodo di 12 mesi, a condizione che non si verifichino ulteriori infrazioni di natura simile".