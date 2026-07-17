Per sempre Jules, la Formula 1 ricorda Bianchi: il messaggio sui social

Per sempre Jules, la Formula 1 ricorda Bianchi: il messaggio sui social11 ANNI FA
Nel fine settimana di Spa, in cui si ricorda il tragico incidente su questo tracciato che costò la vita ad Anthoine Hubert, un'altra triste ricorrenza: sono trascorsi undici anni dalla morte di un altro amato pilota come Jules Bianchi. Il messaggio sui social della Formula 1: "Ti ricordiamo, Jules, oggi e per sempre". Nel 2015 l'addio dopo oltre nove mesi di coma in seguito a un incidente al Gran Premio del Giappone