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Per sempre Jules, la Formula 1 ricorda Bianchi: il messaggio sui social

11 ANNI FA

Nel fine settimana di Spa, in cui si ricorda il tragico incidente su questo tracciato che costò la vita ad Anthoine Hubert, un'altra triste ricorrenza: sono trascorsi undici anni dalla morte di un altro amato pilota come Jules Bianchi. Il messaggio sui social della Formula 1: "Ti ricordiamo, Jules, oggi e per sempre". Nel 2015 l'addio dopo oltre nove mesi di coma in seguito a un incidente al Gran Premio del Giappone

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