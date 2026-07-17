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Formula 1, GP Spa: la diretta delle seconde prove libere in Belgio

A Spa si gira per la seconda sessione di prove libere. E' un'altra Mercedes rispetto alle FP1: Antonelli al comando. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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in evidenza

CLASSIFICA LIVE: ANT, NOR, VER

LIVE

Bandiera gialla subito rimossa

bandiera gialla!

19' al termine delle seconde libere a Spa

f1

Cancellato il tempo a Gasly: track limits in curva 4 (millimetrico...)

Simulazione passo gara per Mercedes e Verstappen

Sale in sesta posizione la McLaren di Piastri

Matteo Bobbi tra le curve di Spa. E quella ghiaia 'extra large'

Ottava posizione di Lindblad su Racing Bulls, nono il compagno di squadra Lawson

Leclerc, rientrato ai box, ha chiesto di scaricare molto l'ala  anteriore (7-8 click)

Si rilancia ora la Red Bull di Verstappen

Tre giri per Piastri, poi è stato richiamato al box McLaren

Norris secondo, Colapinto porta l'Alpine al sesto posto

Scala in nona posizione la Ferrari di Leclerc

Russell sale al sesto posto, molto lento nell'ultimo settore

33' al termine delle seconde libere a Spa

Gomma rossa per la Mercedes di Russell

Quinto Leclerc dopo un terzo settore non eccezionale

Terzo tempo per Hamilton in 1:46.691

Russell chiede un giro in più con la gialla, sta cercando ancora il set-up con la sua Mercedes. Antonelli è decisamente più in bolla con la sua monoposto ed è decollato in testa alla sessione.

E' un'altra Mercedes rispetto alle prime libere

Super Antonelli, rieccolo in testa: 1:45.944

Hadjar si port al comando: 1:46.714

Gomma rossa per la Mercedes di Antonelli

Riparte la sessione, ghiaia rimossa dal tracciato

Siamo sempre in regime di bandiera rossa

Ivan Capelli ci racconta che...

47' al termine delle seconde libere

Verstappen si lamenta via radio del cambio della sua Red Bull

Ghiaia in pista: questo il motivo della bandiera rossa

bandiera rossa!

Ferrari: 5° Hamilton, 6° Leclerc

Quarto tempo per la Racing Bulls di Lindblad

Non si migliora Antonelli, ma di fatto replica il tempo che lo ha portato al comando delle FP2

F1

Problemi di pressione idraulica nelle FP1: si lavora ancora sul box McLaren sulla macchina di Piastri

Tutti con gomma gialla

Secondo Hadjare e terzo Verstappen

Quarto tempo per Russell

Antonelli davanti a Leclerc e Russell: 1:46.911, miglior tempo di giornata finora 

L'INTERVISTA - Nel post prove libere di Spa, da non perdere l'intervista al Ceo e presidente della Formula 1 Stefano Domenicali realizzata da Mara Sangiorgio. Presente e futuro del campionato nella versione integrale in onda alle 19.30 nel corso di Paddock Live Show.

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si parte!

VIA ALLA SECONDA SESSIONE DI LIBERE A SPA

Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati a Spa-Francorchamps. Pronti a seguire con voi le seconde prove libere del GP Belgio: in tv la diretta è su Sky Sport F1, qui tutti gli aggiornamenti con il racconto testuale e il live streaming.

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OCON IN RITARDO, MULTA PER HAAS - Il team ha ricevuto una multa con la condizionale di 5.000 euro dalla FIA dopo che il pilota francese è arrivato in ritardo alla conferenza stampa dei piloti di giovedì a Spa.

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Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Curve: 19
  • Lungherzza: 7.004 m
  • Inaugurato: 1924
  • Tempo record: 1'44"701 (Perez, 2024)
  • Giri del GP: 44
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CAOS IN FORMULA 3 - Freddie Slater del team Trident centra la pole nella Formula 3 in Belgio in una qualifica chiusa in regime di bandiera rossa per un incidente che ha coinvolto 4 piloti e un'investigazione che potrebbe cambiare il risultato. Azione in pista condizionata dall'arrivo della pioggia.

Tamponamento in Formula 3, quattro i piloti coinvolti

Tamponamento in Formula 3, quattro i piloti coinvolti

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PENALITA' - Dieci posizioni di penalità in griglia di partenza per la McLaren di Lando Norris, ma non solo. Sanzione anche per Isack Hadjar: il pilota della Red Bull monta una nuova power unit e scatterà dal fondo della griglia a Spa-Francorchamps. I DETTAGLI

METEO - Condizioni cambiate a Spa, dove la pioggia è arrivata nel corso delle qualifiche della Formula 3

LIBERE 1 - Prima sessione di prove libere a Spa chiusa con il miglior tempo di Verstappen. La sua Red Bull convince anche sul passo gara, pur calando nel finale. Buona simulazione delle Ferrari che chiudono sul 'podio' le FP1 con Hamilton e Leclerc. Da rivedere le Mercedes che non hanno brillato. I TEMPI

Prove libere del GP Belgio: tutti i risultati e i tempi della F1 a Spa

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LE NOVITA' - Team per team, ecco tutte le novità che le squadre di Formula 1 portano a Spa-Francorchamps. Nessuna indicazione per Ferrari e Aston Martin: qui tutti i dettagli.  

La F1 in Belgio: tutti gli aggiornamenti portati a Spa

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ALI ROTANTI: LA SITUAZIONE - Un punto sulle ali di alcuni top team prima di scendere in pista a Spa, per il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Pariamo dalla Ferrari, che non porta in Belgio l'ala macarena Evo, mentre la Red Bull non userà l'ala reverse che gli ha dato problemi sia in Austria che ha Silverstone, tornano a un'ala classica. Nessuna forzatura da parte della Fia, ma una scelta del team che vuole andare sul sicuro senza incappare in problemi. McLaren ha provato invece la propria versione della macarena nel filming day a Silverstone la settimana scorsa, ma la componente non è ancora pronta per essere ufficialmente montata in un weekend di gara.

IL CIRCUITO - Un tracciato storico, soprannominato non a caso 'università della F1': andiamolo a scoprire in tutti i suoi DETTAGLI

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E GOMME - Le mescole scelte per il Gran Premio del Belgio sono le tre opzioni intermedie della gamma: C2, C3 e C4. Spa-Francorchamps è una delle piste più spettacolari e amate del calendario di Formula 1. Il tracciato è il più lungo della stagione, con oltre sette chilometri, e, dal punto di vista dello stress per i pneumatici, è secondo solo a Gran Bretagna e Giappone.

A SITUAZIONE - Kimi Antonelli sempre in testa al campionato, Russell e Hamilton però hanno accorciato le distanze dopo la gara di Silverstone vinta da Leclerc. E nei Costruttori... Di seguito, le CLASSIFICHE del Mondiale 2026

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Il Mondiale corre all'Università della Formula 1

Fino a domenica 19 luglio, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 2026, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Tutto il weekend sarà live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Sabato alle 12.30 semaforo verde per le FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. In pista a Spa-Francorchampsanche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup.

Il resto del programma di oggi su Sky Sport F1

  • Ore 16.45: F1 - Pre libere
  • Ore 17.00: F1 – prove libere 2
  • Ore 18.30: Porsche libere
  • Ore 19.30: Paddock Live Show
  • Ore 20.00: Conferenza Stampa Team Principal

Cosa vedremo sabato 18 luglio LIVE su Sky

  • Ore 09.55: F3 Sprint Race
  • Ore 11.15: Porsche Qualifiche
  • Ore 12.15: Pre libere
  • Ore 12.30: Libere 3
  • Ore 14.10: F2 Sprint Race
  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Pre Q
  • Ore 16.00: Qualifiche
  • Ore 17.45: Paddock Live Show

Cosa vedremo domenica 19 luglio LIVE su Sky Sport F1

  • Ore 08.25: F3 Feature Race
  • Ore 09.55: F2 Feature Race
  • Ore 11.40: Porsche gara
  • Ore 13.30: Pre gara
  • Ore 15.00: Gara
  • A seguire post gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18.00 Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy