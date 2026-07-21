Leonardo Fornaroli torna a disputare una sessione ufficiale in Formula 1: il pilota italiano sostituirà Oscar Piastri sulla McLaren nelle FP1 del prossimo weekend di gara in Ungheria, per smarcare un'altra delle quattro prove libere stagionali in cui ogni team è obbligato a schierare un 'rookie', ovvero un pilota con meno di due gare in F1 in carriera. Per il campione di Formula 2 2025 e pilota di riserva McLaren si tratterà infatti della seconda sessione di prove libere dopo il debutto a Barcellona lo scorso 14 giugno e arriva dopo tre test Tpc (con vetture di anni precedenti) a Barcellona, Austin e Jerez. Quest'ultimo è stato effettuato con la Haas, squadra per cui Fornaroli è uno dei forti candidati a prendere il sedile da pilota titolare di Esteban Ocon per il 2027. Il suo 'rivale' per il posto è Rafael Camara, pilota Invicta attualmente terzo in classifica in Formula 2 e membro della Ferrari Driver Academy: i due avranno un 'testa a testa' in una prova con Haas dopo la pausa estiva.