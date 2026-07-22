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Cadillac, Colton Herta al posto di Bottas nelle FP1 in Ungheria

gp ungheria
©IPA/Fotogramma

Oltre a Leonardo Fornaroli sulla McLaren, il pilota di riserva della Cadillac sostituirà Valtteri Bottas nelle prime prove libere del GP d'Ungheria per smarcare una delle 4 sessioni stagionali in cui ogni team è obbligato a schierare un 'rookie'. Come per l'italiano, si tratterà della sua seconda FP1 dopo quella a Barcellona. Il Mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria: tutto live su Sky e NOW

F1, GP BELGIO: HIGHLIGHTS - FORNAROLI, FP1 CON MCLAREN IN UNGHERIA

Doppio lavoro questo weekend per Colton Herta in Ungheria. Il pilota americano, oltre a competere nel campionato di Formula 2 che lo vede 16esimo in classifica con 26 punti, sarà in pista anche per le FP1 di Formula 1 con Cadillac al posto di Valtteri Bottas. Questa sessione rientra tra le quattro stagionali in cui ogni team è obbligato a schierare un 'rookie', ovvero un pilota con meno di due gare disputate in F1 in carriera, ed è la seconda per Herta dopo le prime prove libere al GP di Barcellona. L'americano non sarà l'unico 'rookie' in pista: come già annunciato, Leonardo Fornaroli sostituirà Oscar Piastri sulla McLaren.

Herta: "Emozionante avere un'altra chance nelle FP1"

"E' davvero emozionante avere un'altra opportunità nelle FP1", ha commentato Herta ai canali del team. "E' una buona occasione per la mia esperienza personale, ma l'obiettivo finale è, ovviamente, aiutare il team nel suo sviluppo. Sono passate sei settimane dall'ultima volta che sono salito in macchina e in questo periodo c'è stata molta evoluzione. Il mio compito è aiutare i piloti a disputare il miglior GP d'Ungheria possibile, ma anche fornire un feedback che aiuti il ​​team nei suoi obiettivi di sviluppo a lungo termine e mi dia una base migliore per le sessioni future". Figlio dell'ex pilota di Indycar Bryan Herta, il 26enne ha deciso a inizio stagione di lasciare l'Indycar (dove era una delle stelle più brillanti) per trasferirsi in Europa e dare la caccia ai punti della Superlicenza Fia, cercando di guadagnarsi un sedile in Formula 1.

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