In Formula 2 la pole position è sorprendentemente andata al pilota della ART Kush Maini, più veloce di Rafael Camara (Invicta). I due partiranno dalla prima fina domenica nella Feature Race. Settimo tempo per il leader di classifica Tsolov e nono per Minì. In F3 pole per il finlandese dell’Academy Ferrari Tuukka Taponen (MP). Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW F1, GP UNGHERIA: LA DIRETTA DELLE SECONDE LIBERE

Rush finale della stagione di Formula 3 che parte da lontano, dall'Hungaroring, il tracciato ungherese costruito a Mogyoród, non lontano da Budapest, dove Theophile Nael (Campos) e Noah Stromsted (Trident) si giocheranno le residue speranze di tornare in lotta per il titolo stagionale, che oramai sembra più una questione a due, fra Freddie Slater (Trident), primo dopo le prove libere della mattinata, e Ugo Ugochukwu (Campos), leader del campionato. Prove tuttavia condizionate da Matteo De Palo che nei primi giri è uscito di pista alla chicane danneggiando l'ala anteriore nell'urto contro i pannelli laterali della distanza dalla curva, poi da un’uscita contro le barriere di Salim Hanna (AIX) e infine da un problema elettrico proprio di Stromsted, fermo a bordo pista: due bandiere rosse e non più di 7-8 giri di media per i piloti. In qualifica eccellente exploit del finlandese dell’Academy Ferrari Tuukka Taponen (MP), che conquista la pole position superando sul filo di lana Slater. Poi tre italiani: Colnaghi (MP) con licenza argentina, Lacorte (Dams) e Badoer (Rodin). Quindi i due Campos Ugochukwu e Nael. Per ritrovare l’altro uomo classifica Stromsted (Trident) bisogna scendere in ventitreesima posizione. Solo ventinovensimo tempo per il quarto italiano De Palo (Trident). Domani -con i primi dodici tempi in griglia invertiti- saranno Le (Hitech) e Gladysz (ART) a scattare dalla prima fila.

Formula 2, pole per Maini. Minì è 9° Successivamente la Formula 2 ha visto Dino Beganovic (Dams) primo, davanti a Gabriele Minì (MP), Nico Varrone (VAR), Nikola Tsolov (Campos), Rafael Câmara (Invicta) e Alexander Dunne (Rodin). I migliori quattro del campionato tutti lì davanti hanno dato un segnale molto chiaro. Nessuno pare intenzionato a mollare sulla strada dell’assegnazione del titolo stagionale. Camara, dopo la bella vittoria di Spa, è sembrato in netta ripresa. Ma occhio agli ‘arbitri’, ovvero ai piloti che potranno sottrarre punti importanti e recitare un ruolo decisivo indiretto nella corsa al campionato. La sessione è stata poi interrotta anche da una bandiera rossa durata quasi dieci minuti in seguito ad un bloccaggio alla prima staccata da parte di Mari Boya (Prema), finito contro le barriere. Nelle qualifiche del pomeriggio la pole position è sorprendentemente andata al pilota della ART Kush Maini, più veloce di Rafael Camara (Invicta). I due partiranno dalla prima fina domenica nella Feature Race. Settimo tempo per il leader di classifica Tsolov e nono per Minì, che tuttavia, grazie al rovesciamento della griglia per i primi dieci tempi, domani nella Sprint Race si avvierà dalla prima fila accanto al pole sitter Montoya (Prema). Pessima qualifica per Dunne, che in tutte e due le gare sarà costretto a partire dall’ottava fila e che ha messo a serio rischio l’ultima chance di rimanere con il gruppo di testa che lotta per il successo finale nella categoria. Dopo l’Ungheria la Formula 3 e la Formula 2 si concederanno una lunga pausa fino al 5-6 settembre, quando ritorneranno a Monza e prima di recarsi sull'inedito Madring, dove la F3 correrà con un format su tre gare per recuperare le corse cancellate in Bahrain