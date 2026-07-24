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Fornaroli a Sky Sport: "McLaren mi sta aiutando tanto. Il futuro con Haas...". VIDEO

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Leonardo Fornaroli al microfono di Mara Sangiorgio dopo aver partecipato con la McLaren alle Libere 1 a Budapest: "Sono contento di questa sessione, ogni volta che salgo su una F1 mi aiuta tanto. In McLaren sto bene, Oscar e Lando mi aiutano e consigliano. Test con Haas? Sono contento, cerco di andare avanti e vedere se ci sono possibilità". Guarda il VIDEO con l'intervista completa. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

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