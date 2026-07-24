La curva 2 dell'Hungaroring è stata ufficialmente intitolata a Lewis Hamilton, il pilota più vincente nella storia del circuito con otto successi e nove pole position. L'omaggio rientra nelle celebrazioni per il 40° anniversario del Gran Premio d'Ungheria per il quale sono stati assegnati nuovi nomi a tutte le quattordici curve. Guarda il video con Hamilton che ha lasciato le impronte delle proprie mani che saranno installate in modo permanente nelle vie di fuga del circuito

Lewis Hamilton è tra i piloti celebrati dall'Hungaroring in occasione del 40° anniversario del Gran Premio d'Ungheria. Il circuito ha infatti annunciato i nuovi nomi ufficiali delle sue curve: la scelta è arrivata dopo una votazione aperta ai tifosi durante l'edizione dello scorso anno. Le proposte sono state poi esaminate da una commissione di esperti, composta da professionisti del motorsport legati al circuito fin dal primo GP del 1986 e da rappresentanti dei media specializzati. Hamilton, Mansell e Alesi hanno inoltre lasciato le impronte delle proprie mani: saranno riprodotte nel cemento e installate in modo permanente nelle vie di fuga dell'Hungaroring.