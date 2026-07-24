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Leclerc dopo le libere del GP Ungheria: "Con lavoro perfetto sarà un buon sabato"

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Charles Leclerc ha staccato il 2° tempo nel venerdì di Budapest, subito dietro a Lewis Hamilton: "Le nostra performance sembra buona e questo è un aspetto positivo, ma dobbiamo rimanere concentrati per restare davanti anche sabato. Saranno qualifiche combattute. Se faremo un lavoro perfetto mi aspetto una bella prestazione". Il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, HIGHLIGHTS LIBERE

Charles Leclerc ha chiuso al 2° posto il venerdì di Budapest, dietro al compagno Lewis Hamilton.  1’18”877 il crono fatto registrare dal monegasco, che aveva fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione. 

"Lavoriamo per essere davanti anche sabato"

"Le nostra performance sembra buona e questo è un aspetto positivo. Il weekend è ancora lungo, quindi dobbiamo rimanere concentrati e continuare a lavorare sodo per assicurarci di restare davanti anche domani. Mi aspetto qualifiche molto combattute. Non credo che il vantaggio visto oggi nei confronti dei nostri avversari sarà tale anche domani, quindi dovremo fare un lavoro perfetto. Se riusciremo a mantenere lo stesso feeling di guida sono convinto che potremo disputare una buona qualifica". 

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