Charles Leclerc ha staccato il 2° tempo nel venerdì di Budapest, subito dietro a Lewis Hamilton: "Le nostra performance sembra buona e questo è un aspetto positivo, ma dobbiamo rimanere concentrati per restare davanti anche sabato. Saranno qualifiche combattute. Se faremo un lavoro perfetto mi aspetto una bella prestazione". Il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, HIGHLIGHTS LIBERE