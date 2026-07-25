Il leader del Mondiale chiude la qualifica dell'Hungaroring al 4° posto (a 272 millesimi dal poleman Norris) ma viene penalizzato di 3 posizioni per non aver rispettato il regime di bandiera gialla dopo un testa-coda di Verstappen nel finale del Q3. Il bolognese non ha alzato abbastanza il piede nell'ultima curva, con un settore complessivo di 22.2 secondi. Qui l'analisi di Sky Sport F1: guarda il VIDEO. Il weekend live su Sky e in streaming su NOW

Andrea Kimi Antonelli dovrà scontare tre posizioni di penalità nella griglia di partenza del GP Ungheria. Il leader del Mondiale era finito sotto investigazione dei commissari FIA per non aver rispettato un regime di bandiera gialla nel finale delle qualifiche del Q3 all'Hungaroring. Il pilota della Mercedes, che aveva chiuso con il quarto tempo la qualifica, ha sollevato troppo poco il piede dopo il testacoda di Max Verstappen. Dunque, Antonelli partirà a Budapest dalla settima piazzola in griglia. Era inoltre investigato anche per non aver rispettato il delta time nel giro di rientro, ma qui è arrivato solo un warning. Di seguito i due comunicati Fia e, nel mezzo, il VIDEO dell'episodio relativo alla bandiera gialla violata dal pilota italiano della Mercedes.