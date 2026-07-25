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F1, GP Ungheria: Ferrari rompe il primo coprifuoco della stagione. Le news e il motivo

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La Ferrari ha rotto il coprifuoco per prolungare i lavori sulle monoposto dopo il problema meccanico che aveva fermato Leclerc in pit lane nel finale delle FP1. Il team ha scelto di effettuare controlli precauzionali e approfonditi su entrambe le vetture, così da escludere eventuali criticità e non compromettere un weekend iniziato con indicazioni positive. Utilizzata la prima delle quattro deroghe stagionali: nessuna sanzione

F1, GP UNGHERIA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE

Il comunicato della FIA

"Nella notte, il personale della Scuderia Ferrari HP coinvolto nelle operazioni sulle monoposto è rimasto all'interno del circuito durante il periodo di coprifuoco di undici ore e mezza, iniziato alle 22 del 24 luglio e terminato alle 9.30 del 25 luglio, tre ore prima dell'orario previsto per l'inizio delle FP3. Si è trattato della prima delle quattro deroghe individuali consentite alla Scuderia Ferrari HP durante il Mondiale di Formula 1 2026. Pertanto, non verrà intrapresa alcuna azione. 

 

Nella notte, anche il personale del team Visa Cash App Racing Bulls coinvolto nelle operazioni sulle monoposto è rimasto all'interno del circuito durante lo stesso periodo di coprifuoco. Si è trattato della seconda delle quattro deroghe individuali consentite alla Racing Bulls durante il Mondiale di Formula 1 2026. Pertanto, non verrà intrapresa alcuna azione".

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