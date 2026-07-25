La Ferrari ha rotto il coprifuoco per prolungare i lavori sulle monoposto dopo il problema meccanico che aveva fermato Leclerc in pit lane nel finale delle FP1. Il team ha scelto di effettuare controlli precauzionali e approfonditi su entrambe le vetture, così da escludere eventuali criticità e non compromettere un weekend iniziato con indicazioni positive. Utilizzata la prima delle quattro deroghe stagionali: nessuna sanzione

F1, GP UNGHERIA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE