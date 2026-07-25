Torna al successo Nael, che si aggiudica la Sprint Race di Budapest ed è sempre terzo nella classifica generale alle spalle dei due leader campionato Ugochukwu e Slater. Sul podio anche Le e Rivera. Domenica la Featura Race: tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW L'INCIDNETE AL VIA DELLA SPRINT DI FORMULA 3

Il francese Nael vince la Feature Race della Formula 3 in Ungheria. Per il pilota del team Campos un ritorno al successo che lo rilancia nella caccia alla prima posizione in classifica. Sul podio di Budapest salgono anche Le e Rivera.

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La premessa della gara di Formula 3 è proprio l'ultima chance per Nael di restare in corsa per il titolo, sfruttando l’ottima posizione in griglia e guadagnare punti in Gara Sprint su Slater (Trident) e Ugochukwu (Campos) che gli partono alle spalle, a causa del rovesciamento in piazzola dei primi dodici tempi in qualifica. Dalla prima fila scattano Le (ART) e Gladysz (ART) con la speranza di portare punti al team francese di Nicholas Todt. Dalla quarta fila si avvia Badoer (Rodin), mentre dalla quinta rombano Lacorte (Dams) e Colnaghi (MP). I tre italiani domani saranno tutti davanti a lottare per punti pesanti. Allo spegnimento dei semafori è lotta dura per la prima difficile curva dove andare a conquistare la testa della corsa.

Il primo leader della gara è Le, ma nella battaglia convulsa per la ricerca delle posizioni Gladysz, Nakamura e Xie entrano in contatto ed è subito Safety Car. Sul cambio di direzione di Xie e Gladysz è Nakamura a innescare l’incidente. Italiani indenni, Nael alle spalle di Le e davanti a Rivera. Xie riesce a ripartire. Restart al quarto giro. Al settimo giro Ugochukwu sorpassa Lacorte e sale in sesta posizione, segnando il giro veloce. Al nono giro Nael attacca Le, che lascia il varco utile al francese, e si prende la leadership della corsa. Ugochukwu, che intanto è quinto, finisce sotto investigazione al decimo giro, per aver tratto vantaggio da un taglio a curva 4. Slater è nono.