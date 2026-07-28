Lando Norris ha tracciato un bilancio della prima metà di stagione, conclusa con la vittoria in Ungheria, la prima da campione del mondo: "Ho guidato anche meglio dello scorso anno, ma non sono in testa al campionato. Vorrei una vettura migliore, ma così è la F1. Abbiamo un potenziale alto e siamo convinti di poter ribaltare la situazione, ma dobbiamo portare gli sviluppi il prima possibile"

"Il potenziale di questa vettura è ancora alto e siamo convinti di poter ribaltare la situazione attuale". Così Lando Norris in un botta e risposta pubblicato dalla McLaren durante la pausa estiva della Formula 1. Il campione del mondo è reduce dalla sua prima vittoria stagionale in Ungheria, dove la 'Papaya' sembra essere tornata nel gruppo dei migliori con Mercedes, Ferrari e Verstappen. "È uno stimolo importante, un aspetto positivo, ma in Formula 1 il tempo non è infinito, anzi, è il peggior nemico: dobbiamo portare gli aggiornamenti in pista il prima possibile", ha detto Lando.