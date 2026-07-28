Norris: "La McLaren ha il potenziale per ribaltare la stuazione"mclaren
Lando Norris ha tracciato un bilancio della prima metà di stagione, conclusa con la vittoria in Ungheria, la prima da campione del mondo: "Ho guidato anche meglio dello scorso anno, ma non sono in testa al campionato. Vorrei una vettura migliore, ma così è la F1. Abbiamo un potenziale alto e siamo convinti di poter ribaltare la situazione, ma dobbiamo portare gli sviluppi il prima possibile"
"Il potenziale di questa vettura è ancora alto e siamo convinti di poter ribaltare la situazione attuale". Così Lando Norris in un botta e risposta pubblicato dalla McLaren durante la pausa estiva della Formula 1. Il campione del mondo è reduce dalla sua prima vittoria stagionale in Ungheria, dove la 'Papaya' sembra essere tornata nel gruppo dei migliori con Mercedes, Ferrari e Verstappen. "È uno stimolo importante, un aspetto positivo, ma in Formula 1 il tempo non è infinito, anzi, è il peggior nemico: dobbiamo portare gli aggiornamenti in pista il prima possibile", ha detto Lando.
Norris: "Ho guidato meglio quest'anno del 2025..."
"Dal punto di vista della guida e delle mie prestazioni personali, onestamente, sono molto soddisfatto. Sento di aver fatto un ottimo lavoro nel tirare fuori il massimo potenziale dalla monoposto - ha detto Norris, al momento quinto in Campionato -. Sotto certi aspetti, credo di aver guidato meglio in questa prima metà di stagione rispetto allo stesso punto dello scorso anno; purtroppo, però, non sono in testa al campionato. È ovvio che vorrei una vettura migliore, un'auto in grado di offrirmi più opportunità e di garantirmi risultati all'altezza del livello di guida che sento di esprimere. Ma questa è la Formula 1".