Lewis si scusa: "Mi assumo le responsabilità"

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Hamilton si scusa dopo il Gp di Olanda: "Mi assumo le responsabilità delle dichiarazioni"

ferrari

Attraverso un lungo post su Instagram, Lewis Hamilton torna sul complicato fine settimana di Zandvoort. Il pilota della Ferrari coglie l'occasione per scusarsi pubblicamente per i commenti frustrati rilasciati via radio e in tv subito dopo la gara: "Nel calore del momento, la frustrazione può uscire, specialmente quando ti preoccupi tanto quanto me. Ma quella non è stata la migliore versione di me. Mi assumo la responsabilità e sarò migliore"

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Lewis Hamilton torna a parlare del Gran Premio di Zandvoort con un lungo post sul suo profilo Instagram. "Un weekend difficile, ma partiamo con punti preziosi per la squadra e segni che stiamo andando nella direzione giusta", scrive il pilota Ferrari che poi si è voluto scusare per le dichiarazioni nel post gara. "Ho ascoltato di nuovo alcuni dei miei commenti radio e Tv. Nel calore del momento, la frustrazione può uscire, specialmente quando ti preoccupi tanto quanto me. Ma quella non è stata la migliore versione di me. Mi assumo la responsabilità e sarò migliore - spiega Lewis -. Quella passione deriva dal credere in questa squadra, nelle persone che ci sono e in ciò che stiamo costruendo insieme. La direzione è chiara. La fiducia c'è. E la lotta è ancora attiva".

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Il lungo post di Hamilton poi continua con i ringraziamenti al team Ferrari per il lavoro svolto sin qui: "Sono incredibilmente orgoglioso di tutti quelli nella fabbrica che continuano a portare aggiornamenti, a trovare le prestazioni e a spingere in avanti. Alla squadra sulla pista, grazie. L'impegno e lo sforzo non passano mai inosservati. Abbiamo ancora lavoro da fare, soprattutto in un giro, ma continueremo a scavare, a imparare e a migliorare insieme". E poi, in conclusione, un messaggio al campionato: "Continueremo a costruire, a spingere e a lottare. Stiamo arrivando".

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