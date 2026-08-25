Lewis si scusa: "Mi assumo le responsabilità"

Lewis Hamilton torna a parlare del Gran Premio di Zandvoort con un lungo post sul suo profilo Instagram. "Un weekend difficile, ma partiamo con punti preziosi per la squadra e segni che stiamo andando nella direzione giusta", scrive il pilota Ferrari che poi si è voluto scusare per le dichiarazioni nel post gara. "Ho ascoltato di nuovo alcuni dei miei commenti radio e Tv. Nel calore del momento, la frustrazione può uscire, specialmente quando ti preoccupi tanto quanto me. Ma quella non è stata la migliore versione di me. Mi assumo la responsabilità e sarò migliore - spiega Lewis -. Quella passione deriva dal credere in questa squadra, nelle persone che ci sono e in ciò che stiamo costruendo insieme. La direzione è chiara. La fiducia c'è. E la lotta è ancora attiva".

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