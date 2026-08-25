Buon compleanno Kimi Antonelli: il leader del Mondiale di F1 compie 20 anni

Giornata speciale per Kimi Antonelli, che compie 20 anni. Il pilota italiano può celebrare il suo compleanno da leader del Mondiale di Formula 1, in una stagione in cui ha già conquistato sei vittorie e dieci podi

Tanti auguri Kimi Antonelli ! Il pilota italiano della Mercedes, nato a Bologna il 25 agosto 2006, compie 20 anni . E avrà sicuramente di che festeggiare, considerando la sua incredibile stagione con la scuderia di Brackley, team con cui ha debuttato nel Circus nel 2025 prendendo il posto di Lewis Hamilton. Kimi è attualmente il leader del Mondiale di Formula 1 a quota 242 punti , per la precisione a +59 sul suo compagno di squadra George Russell e sulla Ferrari di Lewis Hamilton.

I numeri di un 2026 straordinario

Che quella di quest'anno potesse essere un'annata storica per Kimi lo si è capito dall'inizio, quando il pilota italiano ha chiuso al secondo posto nella gara inaugurale in Australia. Poi è arrivata la prima pole in Cina, seguita dal successo in gara, che gli ha permesso di diventare il primo pilota italiano a vincere un Gran Premio di Formula 1 a distanza di 20 anni dall'ultima volta. La Cina è stata solo la prima di altri cinque capolavori di questa stagione: dopo Shanghai, infatti, Antonelli ha vinto anche in Giappone, Miami, Canada, Monaco e Belgio. Alle sei vittorie finora, si aggiungono dieci podi in totale.